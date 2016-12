Da Roma a Praga, le città più belle da esplorare in primavera

Roma - A partire dalla fine di aprile fino alla metà di maggio, come consiglia Skyscanner, Roma, città eterna, propone un appuntamento unico nel suo genere. Stiamo parlando dell’apertura dei cancelli del Roseto Comunale, uno dei giardini più romantici al mondo, che si trova ai piedi dell’Aventino, vicino alla fermata della metro “Circo Massimo” (Metro B). Ci si può lasciare alle spalle il traffico cittadino e immergersi in questa esperienza meravigliosa tra circa 1.100 specie di rose provenienti da tutto il mondo, che sbocciano in un tripudio di colori e profumi, che rendono questo posto a dir poco magico. Sarà un piacere perdersi tra le rose (senza pungersi!) e andare alla ricerca delle più curiose come la Rosa Chinensis Virdiflora dai petali di color verde e la Rosa Foetida. Forse l’unica rosa maleodorante.



Firenze - A Firenze la primavera si respira in città grazie ai suoi stupendi giardini. Merita una visita, vicino a Piazzale Michelangelo, il romantico Giardino delle Rose, che raccoglie una varietà di fiori in boccio, e il Giardino dell’Iris, che custodisce il giglio fiorentino e oltre duemila specie di iris. E come ogni anno, a fine aprile, si tiene la Mostra dei Fiori al Giardino dell’Orticoltura di Firenze, una suggestiva esposizione di fiori di ogni specie. Ricca di musei e palazzi, Firenze offre piacevoli spazi all’aperto.



Verona - Andare a Verona è una delle più affascinanti città italiane e rivaleggia con Firenze e Venezia in quanto a notorietà, perché è una città a misura d’uomo elegante e ricca di arte, storia e cultura, di occasioni enogastronomiche assolutamente originali. La città degli innamorati resa celebre da Shakespeare con Romeo e Giulietta.



Torino - Torino, capoluogo del Piemonte, è una delle città italiane più eleganti e affascinanti, capace di stupire soprattutto in primavera con i suoi portici, le grandi piazze, i palazzi storici, gli antichi caffè, i musei e i parchi. Torino ha un grande rispetto per il suo passato, ma è sempre pronta a investire sul futuro e a lasciar spazio alla creatività. Non a caso ogni anno ospita, a metà maggio, uno degli eventi più attesi dell’anno: il Salone Internazionale del Libro. La più importante manifestazione italiana nel campo dell’editoria che si volge al Centro Congressi Lingotto Fiere di Torino.



Agrigento, Scala dei Turchi - Per chi in questo periodo sente l’esigenza di rigenerare il corpo e l’anima il luogo ideale da raggiungere è la meravigliosa Scala dei Turchi, a pochi chilometri da Porto Empedocle e in provincia di Agrigento. Questa strana roccia di natura calcarea e argillosa prende il nome dalle passate incursioni di pirateria dei saraceni che per convenzioni erano chiamate turche.



Bari - Un grande appuntamento per la Puglia è la festa di San Nicola, Santo patrono della città di Bari, che accoglie ogni anno, dal 7 al 9 maggio, circa diecimila pellegrini ricordando la Traslazione delle reliquie da Mira a Bari. Durante queste giornate si svolgono celebrazioni religiose e diverse manifestazioni culturali con momenti davvero emozionanti come l’imbarco mattutino della statua dal molo San Nicola o il corteo storico che attraversa il borgo antico. In più, si ripete lo show delle Frecce Tricolori, che l’8 maggio si esibiscono in un incredibile spettacolo.



Rimini - Se volete vivere l’atmosfera autentica della città di Rimini il periodo ideale è proprio la primavera. Centro balneare più importante della Costa Adriatica, in questa stagione splende per le sue lunghe spiagge, le tranquille strade della città e per l’appuntamento più importante per gli amanti del fitness, il Rimini Wellness. Una tradizionale Kermesse, nel quartiere fieristico di Rimini che si tiene a fine maggio inizio/inizio giugno.



Londra Per una fuga dal conformismo, la capitale del Regno Unito è pronta ad accogliere con il suo essere trendy e multietnico sembra confermarsi come la destinazione più ricercata dagli viaggiatori italiani. Imprevedibile, soprattutto in primavera con l’alternarsi di sole, nubi, pioggia e sole, Londra lascia spazio nel primo weekend di maggio al più grosso festival di imbarcazioni da canali chiamato Canalway Cavalcade, un weekend pieno di eventi e barche di tutti i tipi decorate con i simboli reali pronte a sfilare sotto l’occhio festante di centinaia di visitatori con musica, balli, birra e buon cibo.



Amsterdam - Per tuffarsi nella meraviglia dei tulipani all’apice della fioritura, non resta che raggiungere una delle mete preferite dagli italiani, Amsterdam, capitale europea del divertimento, dei coffee shop e della frenetica vita notturna. Una città piccola e vivace da percorrere in bici tra attività culturali, musei, quartieri, canali e il frizzante Queen’s Day, meglio noto come la Festa della Regina. Il 30 aprile tutta la nazione festeggia il compleanno della Regina Giuliana con festeggiamenti che hanno inizio dal giorno prima in discoteche e locali di tutta la città.



Praga - Non tutti forse sanno che a Praga, capitale della Repubblica Ceca, si tiene la più antica fiera di primavera d’Europa. Da ben cinquecento anni questa città così romantica, tra la notte del 30 aprile e il 1 maggio, si prepara alle celebrazioni della Notte di Valpurga. Sulla collina di Petřín è proclamata simbolicamente la fine dell’inverno e l’inizio della nuova stagione con il Falò della Strega, in cui una serie di fantocci, pupazzi e scope vecchie vengono bruciati. Fino a notte fonda si balla, si danza e si beve circondati da fiori e albero di ciliegio.



Budapest - Scrivere di Budapest è come raccontare una favola. Una città dal passato glorioso che oggi mostra la sua eleganza al mondo intero. Considerata la Parigi dell’Est, Budapest con l’arrivo della primavera diffonde per le strade una nuova energia e vivacità con il Budapest Spring Festival. Un grande evento che durerà fino al 24 aprile, in cui la città sul Danubio diventa la capitale internazionale delle arti e della musica. Più di 200 eventi e 60 luoghi in cui artisti di tutto il mondo si esibiscono in spettacoli teatrali, esposizioni, spettacoli folcloristici, concerti di musica classica e jazz.



Stoccarda - Il centro storico di Stoccarda si trova in una bellissima vallata ed è circondato da boschi e vigneti vicino al fiume Neckar. Una città moderna e improntata sull'industria che in occasione della Festa di Primavera, si trasforma in un luogo colorato e divertente. Un immancabile appuntamento per i veri amanti della birra che, a partire dalla metà di aprile e per circa un mese, potranno bere birre e gustare specialità culinarie circondati da numerose giostre e giochi pirotecnici.



Barcellona - Splendida tutto l’anno e fra le destinazioni più ricercate dagli italiani per le vacanze di Pasqua, Barcellona inizia a scaldarsi in primavera con giornate più lunghe e calde, colori vivi e momenti di grande relax. A fine maggio ospita il Primavera Sound, uno dei migliori festival europei di musica rock, pop e alternative che mette la città in pieno fermento. Nello specifico, il Festival si svolge in un'area chiamata Barcelona Fórum che si affaccia sul mare. Un evento che piace a molti perchè propone una lista di performer particolarmente innovativa e avanguardista. Ideale per gli amanti della musica.