4 marzo 2015 Da Roma a Mosca, camere con vista sulle capitali Abbiamo scelto alcuni hotel che si affacciano sui luoghi più affascinanti di cinque grandi città europee. Alcune indicazioni per affacciarsi direttamente sulla storia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

06:00 - Godere la vista di alcune delle più belle capitali d’Europa dal proprio letto? È assolutamente possibile, prenotando una stanza in alcuni alberghi collocati in luoghi particolarmente fortunati, poiché aprire la finestra e affacciarsi sulla Storia - o, nel caso della Capitale italiana, sulla Grande bellezza - è un’emozione indimenticabile.

Cominciamo da Roma, dalle camere dell'hotel Bernini Bristol si scorgono la cupola della Basilica di San Pietro e la Fontana del Tritone. L’hotel Gran Melià Rome Villa Agrippina non è da meno: panorama da togliere il respiro, ma la cupola più nota al mondo si vede anche dall’hotel Metropole, mentre dall’hotel Eden si ha una spettacolare vista sulla capitale italiana con in primo piano il palazzo del Quirinale.



E se vi piace la Dolce vita, ecco l’hotel Baglioni, in piena Via Veneto. A Parigi potete svegliarvi o addormentarvi guardando la Tour Eiffel sia all’hotel l’Edmond o Le Bristol. Ci si affaccia direttamente sul Cremlino, dal Four Seasons di Mosca, mentre il fantastico scenario della Grand Place di Bruxelles è quanto offrono le finestre dell’hotel Saint Michel nella capitale belga.



Finiamo sulle note di Strauss, con una vista mozzafiato (il ristorante è al 57°piano) sul Danubio, dall’hotel Melià in pieno centro di Vienna.