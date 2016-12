Croazia: tracce d’estate tra wellness e relax

1.Umag (Umago) e Novigrad (Cittanova) – Già località termale all’epoca degli antichi romani, Umag (Umago) è il regno della pace e della quiete, un territorio meraviglioso formatosi in due millenni di devozione e amore per la terra rossa istriana. Novigrad (Cittanova), un piccolo centro di pescatori, regalerà ai visitatori stupende passeggiate vista mare, cullandoli nella brezza che passa tra le chiome dei pini. Immersi nella natura, numerosissimi sono i centri benessere dotati di tecnologie moderne e che offrono trattamenti curativi di ogni genere.



2.Poreč (Parenzo) – L’antica Parenzo vanta un’esperienza secolare nel campo dell'ospitalità e dell’offerta turistica. Le numerose strutture alberghiere (alcune aperte tutto l’anno) di altissimo livello includono moderni centri benessere, che consentono agli ospiti di rilassarsi in un ambiente unico dal sapore mediterraneo. Piscine di acqua dolce riscaldata, bagni turchi e trattamenti speciali per il corpo a base di preparati ecologici attendono gli ospiti, che potranno farsi coccolare dal tocco magico dei professionisti delle SPA.



3.Rovinj (Rovigno) - Questa splendida località sulla costa occidentale dell’Istria ha conservato tutto il fascino del passato con abitazioni alte, viuzze strette e suggestive piazzette che faranno innamorare i visitatori. A Rovinj (Rovigno) si trovano i centri wellness più rinomati della Croazia, un vero e proprio rifugio di relax e pace combinato alle più moderne soluzioni cosmetiche e a un’ampia varietà di trattamenti high-tech esclusivi.



4.Pula (Pola) - Con i suoi tremila anni di storia, Pula (Pola) è stata un’urbe romana, un porto austriaco e italiano ed è oggi il maggior centro culturale ed economico dell’Istria croata. A soli 10km, la cittadina di Medulin, su un magnifico golfo affacciato su un arcipelago di isolotti e su mare cristallino, la rendono una delle più belle destinazioni turistiche in Istria. Qui, numerosi centri wellness offrono un’ampia gamma di trattamenti esclusivi e curati, come l’agopuntura, lettini ad acqua, saune finlandesi con cromoterapia, dopo un’attenta valutazione dei bisogni dei propri ospiti.



5.Labin, Rabac - Le origini medievali di Labin sono ancora ben visibili nella loggia civica e nei numerosi palazzi e fortificazioni perfettamente conservati. Dal punto più alto della città si apre una splendida veduta su Rabac e sul Golfo del Quarnaro. La piccola città di Rabac, nel passato piccolo insediamento di pescatori, oggi è una destinazione turistica così gettonata che il suo paesaggio si è meritato il titolo di “Perla del Quarnaro”. Qui, le strutture alberghiere offrono ai propri ospiti i migliori trattamenti per rinfrancare corpo e anima e dedicarsi momenti di puro relax in moderni centri benessere, tra jacuzzi e incantevoli piscine vista mare.



6.Istria centrale: l’entroterra istriano offre una natura fiabesca, dei paesaggi quasi mitici e delle meravigliose cittadine medievali. È una delle rare regioni mediterranee dove il paesaggio naturale e il ricco patrimonio storico sono rimasti intatti. Qui, una serie di centri benessere e di terme regaleranno ai visitatori momenti di relax allo stato puro e potranno vivere appieno i colori naturali, i profumi e l'autenticità dell’Istria. Gli speciali trattamenti con i profumi tipici della zona, come lavanda, miele e cioccolato e gli esclusivi bagni termali aperti quasi tutto l’anno, faranno vivere un’esperienza unica di relax.



7.Opatija (Abbazia) - Nota meta di vacanza durante tutto l’anno, ha una splendida architettura che raggiunge l’apici in eleganti ville, lussureggianti parchi e l’ottima offerta ricettiva. Tutta la riviera vanta mille opportunità per passeggiare all’aria aperta, strutture per il wellness, percorsi per il trekking o l’alpinismo, tanti concerti, altre manifestazioni culturali ed eventi basati sulle peculiarità folcloristiche ed enogastronomiche di questa regione.



8.Crikvenica - La riviera di Crikvenica e Novi Vinodolski è una regione che unisce valori naturali e storici. Oltre alle attività legate al mare, le passeggiate all’aria aperta o i panorami mozzafiato da splendidi belvedere, qui, il riposo ed il relax convivono con i trattamenti sanitari. L’offerta turistica dell’epoca si basava proprio sulle bellezze e sulle proprietà curative del suo patrimonio naturale, fondamento per un’offerta turistico-sanitaria di altissimo livello.



Per ulteriori informazioni: www.croatia.hr