Copenhagen? Splendida e per tutte le tasche

A spasso per la città - Per sapere come muoversi in città, un buon inizio è unirsi ad una guida locale per un tour gratuito a piedi del centro di Copenaghen. Esistono diversi tour, dalla camminata guidata di 3 ore dalla City Hall fino al Palazzo Reale Amalienborg ad un giro più breve di 90 minuti da Christianshavn all'ingresso di Christiania. Per una vista meravigliosa a 360° sulla città si può salire in cima alla Torre Rotonda, il più antico osservatorio funzionante d'Europa, costruito nel XVII . In alternativa, è possibile ammirare la città dall'alto del Tanet di Christiansborg Palace, la torre più alta di Copenaghen. La visita è gratuita e nelle giornate limpide si riesce a vedere anche la Svezia.



Una città “green”- La Copenhagen Card è un modo economico per esplorare la città, beneficiando di ingressi gratuiti in oltre 70 musei e attrazioni, di sconti nei ristoranti e di accesso gratuito a tutti i mezzi pubblici (autobus, treno, harbour bus e metro). Partendo da GI. Strand, con la carta è gratuito anche il tour dei canali in battello, che permette di ammirare i principali monumenti della città dall'acqua. La carta per gli adulti permette di accompagnare fino a un massimo di due bambini sotto i 10 anni. La città è a misura d'uomo ed è facile spostarsi a piedi per visitare alcune attrazioni gratuite, come La Sirenetta, Christiana, il celebre canale Nyhavn, Børsen (il bellissimo e antico edificio della borsa) e il Giardino Botanico. Esistono inoltre numerosi parchi pubblici cittadini, come il Giardino del Re al Castello di Rosenborg, e il tranquillo parco-cimitero di Assistens a Nørrebro, dove è possibile visitare le tombe di illustri danesi, come lo scrittore di fiabe Hans Christian Andersen e il filosofo Søren Kierkegaard.



Musei e attrazioni - Sono numerosi i musei con ingresso gratuito, come il Museo Nazionale, che ripercorre la storia danese dall'età della pietra e dai Vichinghi fino ai giorni nostri, o la Gliptoteca Ny Carlsberg, che il martedì offre accesso gratuito al bellissimo giardino invernale del museo e agli oltre 10.000 capolavori della più grande collezione della Scandinavia di opere impressioniste francesi. Allo Statens Museum for Kunst (Galleria d'arte nazionale) si accede gratuitamente alle mostre permanenti, che presentano collezioni eccezionali di arte danese e internazionale degli ultimi sette secoli. Altro posto da non perdere i Giardini di Tivoli, il parco divertimenti famoso in tutto il mondo. Risalente al 1843, è il secondo parco divertimenti più antico al mondo e offre moltissime attrazioni, attività divertenti, giostre, spettacoli teatrali, concerti e ristoranti per tutte le tasche. Con la Copenhagen Card è possibile accedere gratuitamente a queste attrazioni e a molti dei musei cittadini.



Mercati, bar e ristoranti - Nonostante Copenaghen sia conosciuta come capitale stellata dalla cucina raffinata ed epicentro della "Nuova Cucina Nordica", la città offre diversi ristoranti e posti per mangiare a buon prezzo, adatti ad ogni gusto e tasca. Un ottimo esempio è il Copenhagen Street Food, aperto nel 2014 su Paper Island, che offre un cibo di strada fantasioso, sostenibile ed economico proveniente da tutto il mondo con food truck e bancarelle. Per un'esperienza culinaria raffinata ma comunque con budget contenuto, la città offre 10 ristoranti insigniti del Bib Gourmand, la categoria di riconoscimento della Guida Michelin per grandi ristoranti più accessibili e con un ottimo rapporto qualità prezzo. Prezzi interessanti anche per i ristoranti Cofoco (Copenhagen Food Consulting): al momento sono 14 le strutture in città che offrono cibo di alta qualità con menu a prezzo fisso, come il ristorante nordico Höst o il ristorante sudamericano Llama.



