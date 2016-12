Copenaghen: ponte olimpico a cinque cerchi

Il nome "Cirkelbroen" (letteralmente il ponte circolare) deriva dalla forma: cinque piattaforme circolari di diverse dimensioni, come i cerchi olimpici, ognuna con il suo "albero" al centro, come in un'ideale regata: l'ideatore è Olafur Eliasson. Il cerchio si pone come alternativa ad una linea diretta sull'acqua, invita pedoni e ciclisti a rallentare, fornisce un nuovo punto di osservazione, incoraggia a prendere una breve pausa, creando così un vero e proprio spazio tra le due aree urbane che congiunge, andando ben oltre la sua funzione di collegamento e di percorso veloce attraverso Christianshavn Canal. Si stima che almeno 5.000 tra ciclisti e pedoni lo attraverseranno ogni giorno. Con i suoi 39 metri di lunghezza con un'altezza dall'acqua di 2,25 metri quando è chiuso, il ponte è in grado di aprirsi in soli 20 secondi offrendo un canale navigabile di 9 metri. Cirkelbroen sarà aperto ufficialmente sabato 22 agosto 2015, dalle 11h00 alle 14h00, un'occasione di festa per tutta la città.



