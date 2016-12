Come vivere da 007 nella Londra di James Bond

1) Sulle orme di 007 - Ed ecco un tour guidato - come tutti le altre iniziative consigliate dalla British Airway,- che permette ai curiosi di scoprire le location in cui sono state girate alcune scene dei film: si potrà immaginare Daniel Craig correre per le strade di Whitehall durante l'inseguimento in Skyfall e ammirare gli uffici della Universal Exports, l'azienda che fa da copertura ai servizi segreti britannici nei film di 007. La passeggiata di due ore e mezza condurrà fino all'Headquarter dell'agenzia di spionaggio di cui James Bond è il dipendente più famoso.



2)Tutte le auto di James Bond - La mostra Bond In Motion al London Film Museum è la più grande esposizione mai vista di veicoli originali dei film di James Bond – tra cui anche le macchine utilizzate in Spectre. Tra le vetture esposte spiccano la Aston Martin DB5, la Rolls-Royce Phantom III di Goldfinger e il sub Lotus Esprit S1 di La spia che mi amava. Non mancano anche i veicoli più originali presenti nei film, come il sottomarino a forma di coccodrillo del film Octopussy – operazione piovra.



3) Lungo il Tamigi in stile 007 -ll Tamigi è spesso co-protagonista dei film di 007 e riserva numerose sorprese ai cuori impavidi: basterà allacciare le cinture a bordo di un gommone e poi partire per una folle corsa sulle acque increspate del fiume, lungo un tragitto che da Embankment conduce fino alle zone a est di Londra. Per gli appassionati dei film d'azione sarà senz'altro un'esperienza indimenticabile: la Thames Rib Experience offre anche una guida che durante il tour racconterà aneddoti affascinanti e dettagli sulla vita dell'autore Ian Fleming. Il tutto sulle note della famosa colonna sonora di James Bond



4) Shopping da spie a Saville Row -Il guardaroba della spia più affascinante del mondo è famoso per gli abiti raffinati: anche nelle azioni più spericolate il gusto e lo stile di Bond rimangono impeccabili, tanto da caratterizzare in maniera imprescindibile il personaggio. Un pomeriggio di shopping per le vie di Londra non può che prevedere una tappa nelle più prestigiose sartorie che realizzano completi su misura, situate sulla storica Saville Row a Mayfair.



5) Assaggiare il famoso drink “agitato, non mescolato” - Il Dukes Bar al Dukes Hotel di Mayfair era il locale preferito di Ian Fleming, autore di James Bond, oltre a essere ritenuto il luogo di nascita del famoso cocktail Vesper: gin, vodka e Lillet Blanc, il tutto “agitato, non mescolato”. Per gli appassionati di Martini il Dukes propone il 'Fleming 89', un cocktail dedicato all'autore della serie.



6) In Aston Martin a Silverstone - Unire una Aston Martin V8 Vantage in stile 007 ad una pista di Formula 1: questa la ricetta perfetta per la corsa più emozionante che un fan di James Bond possa immaginare: 8 giri di circuito sulla pista di Silverstone attendono tutti i visitatori che vogliono aggiungere un po' di adrenalina alla loro vacanza, a solo un'ora a nord-ovest di Londra Heathrow.



7) Attraversare il tetto dell'Arena O2 ... senza cadere! - Indimenticabile la scena in cui Pierce Brosnan, nei panni di James Bond in Il mondo non basta, cade da una mongolfiera proprio sul tetto dell'Arena O2. Una volta indossati stivali, tuta e imbracatura, i visitatori potranno provare un'esperienza simile (in assoluta sicurezza), raggiungendo la cima dell'Arena e godendo di un'emozionante vista a 360° sul panorama circostante. Età minima per l'accesso all'attrazione: 10 anni.



8)Tour della Mi6 di Quantum of Solace - Il Barbican Centre di Londra è uno dei più importanti centri artistici della città, immaginato come quartier generale della Military Intelligence in Quantum of Solace. Durante il film, M e Tanner camminano fuori dal quartier generale, che nella realtà coincide con la parte superiore del Barbican Center, nell'edificio conosciuto come Frobisher Crescent. L'emozione della visita alla sede centrale della Secret Intelligence Service viene arricchita dalla possibilità di assistere a tante mostre e spettacoli legati alla serie di 007.



9) Ammirare i gadget dei veri James Bond - L'Imperial War Museum di Londra ospita una mostra permanente che svela tutti i segreti del mondo dello spionaggio, delle operazioni sotto copertura delle Forze Speciali Britanniche. L'esposizione prende il nome di Secret War ed espone oggetti curiosi, originali e mai visti prima: la valigia radio e la bussola-pipa sono solo due esempi dell'ampia esposizione proposta, che percorre la storia dello spionaggio e delle operazioni segrete svolte dai veri James Bond fino alla fondazione del MI5 e del MI6, alla guerra fredda e alla moderna minaccia del cyber-terrorismo.



Informazioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it