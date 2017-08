Cerchi la Francia più vera? Scopri Honfleur

Una vera e propria scoperta: e Honfleur può essere tranquillamente abbinata ad un week end a Parigi: un giro tra le meraviglie della capitale francese all’insegna di arte, cultura e luoghi incantevoli per poi concedersi un break in questa cittadina di grande suggestione. Ecco un itinerario possibile, in sei tappe.



1.Il quartiere Sainte-Catherine - Una piacevolissima passeggiata nelle vie fiorite del quartiere Sainte-Catherine. Qui è situata la suggestiva chiesa di Sainte-Catherine, interamente in legno, il cui tetto che ricorda lo scafo rovesciato di una nave.



2.Il museo Eugène Boudin - Proseguendo sulla rue Alphonse Allais, tappa obbligata è il museo Eugène Boudin, precursore dell’Impressionismo e uno dei primi artisti a sfidare la tradizione pittorica spostando il cavalletto dallo studio all’aria aperta.



3.Le Maison Satie - Le scale davanti al Museo Boudin portano alla via Haute fino alle Maison Satie, alla scoperta del musicista e compositore Erik Satie, originario di Honfleur, seguendo un percorso scenografico e musicale.



4.Naturospace – È la più grande serra di farfalle tropicali della Francia. Una superficie di 800 m² a 28° tutto l’anno e uno scenario unico: una vera e propria foresta tropicale popolata da migliaia di farfalle svolazzanti.



5.I paradossi del museo d’Alphonse – È il museo più piccolo della Francia, un gioiellino in cui scoprire una collezione di invenzioni e oggetti insoliti: i tappi di cera neri per le orecchie per persone in lutto che non vogliono sentire rumore, l’amido blu, bianco e rosso per irrigidire la bandiera francese, la macchina che trasforma in non potabile l’acqua potabile, la macchina per realizzare i fondi di cassetto e il cranio di Voltaire a 17 anni.



6.Le gallerie d’arte e i musei - Sono numerose le gallerie d’arte di Honfleur. Da non perdere il museo di etnografica, installato in un edificio tipico del XVI secolo e all’epoca adibito a prigione. È dedicato agli stili di vita del passato con un allestimento specifico in ognuna delle sue 9 sale: il negozio del mercante, la bottega del tessitore, la sala del borghese, la camera della giovane donna. Infine, il museo della Marina, all’interno di una chiesa, presenta oggetti, modelli e documenti legati alla storia marittima di Honfleur durante il XVIII e il XIX secolo.



