Cento città europee per il tuo weekend

Lo studio portato a termine dal motore di ricerca e prenotazioni GoEuro in collaborazione con Home ToGo ha visto quale vincitrice assoluta con un totale di 98.35/100, Barcellona città particolarmente attrattiva per la movida, la cucina e le attività, seguita da Praga (96.14/100) e Berlino (95.76/100). Nella top 100 sono presenti ben 10 città italiane, con Roma in testa che grazie ad un punteggio di 77.1/100 si guadagna la 12° posizione assoluta. Presenti anche Milano, Firenze, Napoli, Venezia, Siena, Bologna, Pisa, Verona e Matera.



Salisburgo preferita dagli italiani - Delle 100 città in classifica, le più prenotate dagli italiani con GoEuro nel 2016 sono Salisburgo, Valencia e Varsavia, a conferma dell’interesse degli utenti italiani della piattaforma nei confronti di ‘nuove’ mete. Salisburgo attrae i turisti italiani non solo nel periodo natalizio, per i caratteristici mercatini, ma anche in estate quando il clima consente di praticare sport, fare trekking e arrampicata o semplicemente passeggiare per la città e rilassarsi nei tipici caffè del centro storico. La calda e accogliente Valencia ha riscosso ottimi consensi per la sua cucina e per la giovialità degli abitanti, oltre che per la vasta gamma di alloggi di buona qualità. Varsavia, infine: la capitale polacca è giovane, dinamica e moderna; val la pena visitare la Città Vecchia, la Strada Reale e il quartiere finanziario con il famoso ed imponente Palazzo della Cultura e della Scienza.



Londra prima nei musei, Berlino regina delle notti - L’indice analizza inoltre le 10 migliori destinazioni per ciascuna delle cinque categorie analizzate. Sul podio per la categoria attività, all’interno della quale sono considerate le attrazioni in termini di musei, percorsi culturali e tematici, intrattenimento e shopping, Londra si aggiudica il primo posto, seguita da Parigi e Roma. Nessuno eguaglia Berlino quando si parla di vita notturna, che si posiziona prima nella categoria, seguita da Cracovia e Barcellona. La classifica di GoEuro tiene conto dell'offerta musicale, del prezzo degli alcolici, del costo degli ingressi e della qualità dei trasporti pubblici notturni.



Gastronomia: Roma è terza - La varietà di piatti tradizionali e street food in Europa è talmente ricca da mettere in difficoltà qualunque viaggiatore. GoEuro ha creato una graduatoria delle città che offrono piatti prelibati al prezzo più conveniente. Le capolista della categoria cibo e bevande sono entrambe spagnole: Barcellona e Madrid. Roma guadagna il terzo posto, a pari merito con Parigi. A seguire, Londra, Istanbul, Berlino, Milano, Praga e Lisbona.



Qualità/prezzo: in testa Kiev, Zagabria e Budapest - La classifica delle 10 città che offrono il miglior rapporto qualità/prezzo in termini di alloggio si apre con Kiev, seguita da Zagabria e Budapest, città belle ed accoglienti e perfette da visitare durante un weekend. La classifica tiene conto del prezzo degli alloggi in base alla popolarità delle destinazioni, alla disponibilità di camere nelle strutture e al costo della vita. La principale fonte di valutazione per questa categoria sono i dati forniti da HomeToGo sul numero di alloggi (hotel, ostelli, appartamenti e camere private) e il prezzo medio per ogni città.