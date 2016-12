Cartoline dai luoghi de ”Il Trono di Spade”

IL TRONO DI SPADE IN SPAGNA - Parte delle riprese della quinta stagione hanno avuto luogo in Spagna, e nello specifico in Andalusia, scelta per rappresentare il regno di Dorne. In particolare l’Alcazar di Siviglia è stata la scenografia per la residenza del Re di Dorne Doran Martell. Si tratta di un evento inedito in quanto è la prima volta che una produzione televisiva ha il permesso di girare in questo bene protetto dall’UNESCO.



IL TRONO DI SPADE IN CROAZIA - Le riprese della serie in Croazia sono iniziate a partire dalla seconda stagione, e da quel momento le città di Dubrovnik e Spalato sono diventate le principali location per ricreare Approdo del Re, King’s Landing. Nello specifico la città vecchia di Dubrovnik, la fortezza di Lovrijenac e Trsteno Arboretum sono state scelte per rappresentare la capitale dei Sette Regni, mentre Sibenik e Spalato sono state il teatro per dar vita a Braavos e Meereen.



IL TRONO DI SPADE IN ISLANDA - L’Islanda è da sempre celebre per la sua natura selvaggia e spettacolare, e per questa ragione si è prestata alla perfezione per ospitare le riprese delle scene ambientate nelle “Terre al di là della Barriera”. In particolare il lago Mývatn e il Þingvellir National Park hanno saputo fornire le scenografie ideali per la saga. Per una nazione che veniva dalla peggiore crisi finanziaria della sua storia, il successo della serie ha rappresentato la vetrina ideale per le sue magnifiche attrazioni.



IL TRONO DI SPADE IN IRLANDA DEL NORD - L’Irlanda del Nord ha ospitato le riprese della serie già a partire dalla prima stagione, e i Titanic Studios, il cantiere dove sono state costruite parti del celebre transatlantico, oggi riconvertito in studio cinematografico, sono stati utilizzati per girare un enorme numero di scene della serie. Tra i luoghi più celebri possiamo citare Castle Ward e Tollymore Forest Park per ricreare le ambientazioni del nord di Westeros e il sentiero conosciuto come “Dark Hedges”, utilizzato per rappresentare Kingsroad, ovvero la Strada del Re.



IL TRONO DI SPADE A MALTA - Quest’isola del Mediterraneo è stata utilizzata solo per le riprese della prima stagione della serie, ma i fan più appassionati sapranno riconoscere il famoso arco calcareo dell’ isola di Gozo conosciuto come Azure Window, che ha ospitato il matrimonio tra Daenerys e Drogo. Alcune fortezze come la celebre Fort Ricasoli sono invece state utilizzate per ricreare Approdo del Re prima che le riprese si spostassero in Croazia.



IL TRONO DI SPADE IN MAROCCO - Sebbene il Marocco sia stato utilizzato come set soltanto durante la terza stagione, alcune scene sono rimaste impresse nella memoria degli spettatori proprio grazie alla bellezza degli scenari africani. In questo caso le località di Aït-Ben-Haddou, Essaouira e l’Atlas Corporation Studios ad Ouarzazate hanno fornito le ambientazioni per Yunkai, Pentos, Astapor e Meereen.



