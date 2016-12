Capodanno indimenticabile? A Londra ed Edimburgo

Evento clou della serata londinese sono sicuramente i fuochi d'artificio, sparati dal London Eye, che si preannunciano a dir poco spettacolari e che illumineranno il cielo sopra il Big Ben. Per assistere allo spettacolo pirotecnico sulle sponde del Tamigi, è necessario però munirsi di biglietto, e il luogo migliore per vederli al meglio è di fronte al Palazzo di Westminster.



I fuochi dalle rive o sul Tamigi - Chi non fosse così fortunato da riuscire ad accaparrarsi uno dei biglietti disponibili, potrà godersi la magia delle luci dal Tower Bridge o dal Vauxhall Bridge. Oppure, quale miglior punto per ammirare i fuochi se non il Tamigi: con una romantica crociera sul fiume ci si assicurerà un posto in prima fila per lo show. In alternativa ai fuochi, assistere al countdown a Trafalgar Square, una delle piazze più famose del mondo, è un vero e proprio must. I festeggiamenti londinesi proseguono anche l’1 gennaio con la London Parade, un’allegra e colorata parata di 10.000 figuranti, con carri, clown e acrobati da tutto il mondo.



Fuochi di storia a Edimburgo – Secondo gli scozzesi, e ne sono fermamente convinti, non c’è altro evento che possa battere i festeggiamenti di Capodanno in Scozia. A Edimburgo le celebrazioni per Hogmanay durano addirittura 3 giorni, anziché uno solo. Impareggiabile è l’atmosfera che si vive nel centro storico della città, tra musica, tradizione, storia e divertimento. A rendere unico l’evento sono sicuramente i vichinghi, che ogni anno discendono dalle Shetland e guidano la famosa Fiaccolata, la processione che si svolge il 30 dicembre e dà il via ai festeggiamenti di Hogmanay. A migliaia sfilano per la città, passando per il centro storico e scendendo poi fino a Princes Street, la via principale.



I big della musica a Princess street - Il 31 tutta Edimburgo si anima con musica e danze, e l’evento principale è sicuramente il Concert in the Gardens, un concerto di grandi big della musica a Princes Street. I giardini di Princes Street sono anche uno dei posti migliori da cui ammirare gli spettacolari fuochi d’artificio che, sullo sfondo del Castello, esplodono di luci e suoni. Altri 3 spettacoli pirotecnici si susseguono allo scoccare in ogni ora, in attesa del grande evento finale. A mezzanotte, in più, tutta la gente presente in piazza intonerà la tradizionale canzone Auld Lang Syne.



E per gli indomiti un bagno nel River Forth - Ma non finisce qui: per i più temerari, 1 gennaio da togliere letteralmente il fiato, sempre a Edimburgo. Stiamo parlando del Loony Dook, che coinvolge di anno in anno sempre più persone: dopo una festosa passeggiata con musica, canti, brindisi per High Street nella Dookers Parade, ci si butta nelle acque gelide del River Forth per un tuffo tonificante, ovviamente con un travestimento addosso.



Per maggiori informazioni: www.visitbritain.com