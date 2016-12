Capitali europee: arte e cultura anche gratis

06:00 - Otto capitali europee, da Roma a Londra, ricchissime di arte e di cultura e dove ogni curiosità viene soddisfatta, talvolta gratuitamente.

Londra - I musei della capitale britannica sono tra più belli del mondo e molti sono gratuiti: la National Gallery, la Tate Britain, la Tate Modern, il famoso British Museum, il Natural History Museum o il Victoria & Albert Museum possono essere visitati senza necessità di pagare un biglietto d'ingresso (ma una donazione è gradita!). Un'assoluta curiosità è il Cockroach Tour, al Museo della Scienza: qui i visitatori si calano (nel vero senso della parola!) nei panni o meglio nella corazza di uno scarafaggio per osservare l'evoluzione umana con gli occhi dei piccoli animaletti (tour gratuito ogni sabato e domenica alle 14 e alle 16).



Parigi - Ogni prima domenica del mese moltissimi dei magnifici musei di Parigi possono essere visitati gratuitamente: tra questi il Musée d’Orsay (di solito a pagamento fino a 11 Euro), il Centre Pompidou (di solito a pagamento fino a 13 Euro) e il famoso Louvre con la sua famossissima G ioconda (di solito a pagamento fino a 12 Euro – gratuito la prima domenica di ogni mese da Ottobre a Marzo).



Madrid - Il magnifico Museo del Prado con i suoi capolavori di El Greco, Vélazquez, Goya e Tiziano, si visita gratuitamente (invece che spendendo 14 euro) dal Lunedi al Sabato dalle 18 alle 20, la domenica e nei giorni festivi dalle 17 alle 19. Il Museo Archeológico Nacional, invece, è gratis il sabato dalle 14 e la domenica mattina. Ancora, il Museo Nacional Centro de Art Reina Sofia e i capolavori di Picasso e Dali sono accessibili gratuitamente il lunedi, dal mercoledi al sabato dalle 19 alle 21 e la domenica dalle 13.30 alle 19, risparmiando 8 Euro. E ammirare lo stile di vita regale non è necessariamente costoso: il Palacio Real dove vive la famiglia reale spagnola, può essere visitato gratuitamente dal lunedi al giovedì dalle 18 alle 20 (il costo normalmente è di 10 euro).



Vienna - Il Castello di Schönbrunn, è un sito che l’Unesco ha dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità e una delle attrazioni più visitate di Vienna. I turisti possono godersi una passeggiata nei meravigliosi giardini, una volta ad uso esclusivo degli imperatori. E arrivando fino alla Gloriette, la vista è davvero speciale su tutta Vienna e sul castello stesso. Una meraviglia per gli occhi e a costo zero.



Amsterdam - Gratis la visita del piano terra dell’EYE film Museum e la Vrije University con il suo giardino botanico con oltre 6.000 specie, un santuario di piante rare e in via di estinzione.



Praga - La Galleria nazionale della capitale ceca offre ingressi gratuiti dalle 15 alle 20 ogni primo mercoledì del mese.



Berlino - Una delle attrazioni più interessanti di Berlino della capitale tedesca è la East Side Gallery: una galleria d’arte decisamente inusuale e unica che preserva la sezione più lunga del muro di Berlino, ora ricoperto di pezzi d’arte di oltre 106 artisti internazionali. La sommità del Reichstag, che ospita il Bundestag (il parlamento tedesco) dal 1999, è una magnifica cupola di vetro con un terrazzo e una spettacolare vista sulla città.



Roma - Si possono visitare i Musei Vaticani con la magnifica Cappella Sistina ogni ultima domenica del mese gratuitamente risparmiando ben 16 Euro. E per chi non vuole rinunciare all’arte ma senza pagare una fortuna in biglietti di ingresso, Roma offre la possibilità di ammirare capolavori unici: ad esempio Raffaello e Caravaggio nella chiesa di Sant’ Agostino, altri dipinti di Caravaggio a San Luigi dei Francesi e in Santa Maria del Popolo. E se le bellezze classiche dell’antichità sono senza prezzo, un tour dei Fori Imperiali costa 12 Euro; ma una vista spettacolare e gratuita si può avere dal Campidoglio. Gratuita è anche la visita dell’impressionante Pantheon e rischiare la sorte alla Bocca della Verità.



