6 novembre 2014 Burgenland, l’Austria che non ti aspetti Una regione ricca di storia, verdeggiante e dal clima mite, tra vigneti, parchi naturali e un ricco patrimonio faunistico di RAFFAELLA MARTINOTTI Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

06:00 - Lo sguardo corre senza limiti tra dolci ondulazioni coperte di vigneti, lungo una vasta pianura verdeggiante che digrada fino ai laghi, costellata di piccoli borghi e castelli barocchi: ci troviamo nel Burgenland, l’antica Pannonia, la più orientale delle regioni austriache al confine con l’Ungheria e con la Slovenia. Il paesaggio è molto diverso da quello che siamo abituati a immaginare quando pensiamo all’Austria, legata all’idea di montagne innevate, boschi densi e fasti imperiali, tanto da cogliere di sorpresa il viaggiatore; basta poco tempo, però, per restarne conquistati.

Il clima è più mite e soleggiato rispetto al resto del Paese e promette ben 300 giorni di sole all’anno. Tra edifici storici, graziosi villaggi, scenari naturali di grande suggestione da esplorare a piedi o in bicicletta, e un ricco ventaglio di prelibatezze per le gioie del palato, il Burgenland regala una cornice ideale per una vacanza all’insegna del relax, della natura e del wellness, visto che la zona è ricca di acque termali dal riconosciuto potere curativo. Inoltre si trova a meno di un’ora di auto o di treno da Vienna, per cui mentre ci si gode una vacanza nella natura e nel relax, è facile approfittare anche di tutto quello che la Capitale può offrire.



Ma non occorre andare a Vienna per immergersi nelle magiche atmosfere asburgiche: la città di Eisenstadt, capitale del Burgenland, ha infatti un passato glorioso ed è bellissima da visitare. Basta una passeggiata per la vie del centro storico, tra vie pittoresche e antichi edifici, o un giro tra le sale dello splendido Castello degli Esterhàzy, per coglierne tutto il fascino. Il castello è uno dei palazzi barocchi più belli dell’Austria: al suo interno non si può non restare colpiti dalla magnifica sala da concerto dedicata al grande compositore Joseph Haydn, il quale visse e lavorò a Eisenstadt per questa nobile famiglia per oltre quarant’anni. Vale la pena visitare anche la casa in cui il musicista visse tra il 1766 e il 1778, e il suo mausoleo, situato nella Chiesa del Monte Calvario. A pochi chilometri da Eisenstadt sorge un altro importante palazzo barocco, il castello di Halbturn (www.schlosshalbturn.com) , costruito all’inizio del Settecento e acquistato dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria. Il palazzo, di cui vale la pena ammirare lo splendido affresco dell'artista Anton Maulbertsch intitolato "Il trionfo della Luce", ospita oggi l’azienda vinicola del Conte Markus di Koenigsegg, molto apprezzata soprattutto per i suoi vini rossi. Chi vuole pranzare qui, può fare tappa al ristorante Knappenstöckl (www.knappenstoeckl.at), che occupa un’ala degli edifici antistanti il castello.



L’intero Burgenland, del resto, è costellato di interessanti produttori di vini. Gli appassionati di enogastronomia possono vivere un’esperienza molto originale nel villaggio di Purbach, ai piedi dei Monti Leitha. dove si trovano circa 50 mini cantine, costruite nel 1850 e disposte una accanto all’altra, lungo la Kellergasse, la strada delle cantine. I vini del Burgenland, bianchi, rossi o dolci, sono caratterizzati in genere dal profumo fruttato e dal gusto morbido. L’enoteca “Haus am Kellerplatz”, che offre anche numerosi prodotti locali tra cui la prelibata varietà locale di ciliegie Leithaberger, propone una originale modalità di degustare una ricca collezione di vini locali: acquistando una speciale carta magnetica si può accedere a una selezione di ben 64 varietà differenti di vino, scelti a rotazione tra gli oltre 350 tipi locali, conservati alla temperatura ideale all’interno di un originale dispenser; il macchinario provvede ad erogare il vino prescelto e la quantità desiderata, moltiplicando le possibilità di assaggio secondo il palato del visitatore. (www.hausamkellerplatz.at).



La grande ricchezza di prodotti della natura offre infiniti spunti per la buona tavola. La regina della tavola pannonica è la carne di oca, protagonista di una bella manifestazione autunnale che prosegue fino a dicembre inoltrato, intitolata “Gans Burgenland”, con oltre trenta diverse manifestazioni in tutta la regione. L’oca è protagonista anche di una leggenda legata alla storia di San Martino, venerato patrono della regione: proprio le oche, infatti avrebbero impedito al Santo di sfuggire ai suoi conterranei che lo volevano proclamare vescovo. E proprio l’11 novembre, data in cui si festeggia San Martino, è il giorno del battesimo del vino, in cui nei villaggi si festeggia come vuole la tradizione a calici alzati. Ma a tavola le buone forchette possono godersi una grande varietà di altre carni, bovine e suine, insaccati e salumi, e ancora pesci di lago, zuppe, ortaggi, frutta, strudel dolci e salati e altri dolci deliziosi.



Il massimo del godimento è riservato a chi ama le vacanze nella natura. Il territorio pianeggiante del Burgenland è ideale per le lunghe camminate e per le escursioni in bicicletta. Un tour particolarmente suggestivo è quello che percorre il Parco Naturale Nazionale di Neusiedlersee see-Seewinkel, situato attorno al lago di Neusiedl (www.nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at). Il parco, fondato nel 1991 e proclamato patrimonio dell’Umanità Unesco, è una grande distesa di steppa e laghi, in cui trova rifugio una fantasmagorica quantità di uccelli di moltissime specie diverse. Basta una passeggiata, magari in compagnia dei ranger locali che accompagnano i visitatori raggiungendo in jeep i migliori punti di osservazione, per imbattersi in numerose varietà di aironi, falchi, aquile, oche e di centinaia di altre specie, molte delle quali rare e protette. I ranger mettono a disposizione dei visitatori gli speciali binocoli da birdwatching e altri strumenti che aiutano l’avvistamento, oltre a illustrare di volta in volta a quale specie appartengono gli animali avvistati e a raccontare le loro caratteristiche e le abitudini. Per informazioni e per prenotare il safari safari@stmartins.at. All’interno del Parco sorge anche il centro termale St. Martins Therme & Lodge con l’annesso albergo a quattro stelle. Il centro termale sfrutta le proprietà curative dell’acqua locale, che sgorga dalla terra a una temperatura di circa 45 gradi ed è particolarmente ricca di magnesio e di idrocarbonati. I trattamenti sono molto indicati per chi soffre di disturbi dell’apparato scheletrico e motorio, di malattie dei reni e per chi vuole semplicemente recuperare le forze e ritemprarsi.



VIAGGIO

Per raggiungere il Burgenland si può approfittare dei voli di linea che collegano le principali città italiane a Vienna: in particolare segnaliamo le proposte di NIKI, la compagnia austriaca affiliata ad airberlin che collega Milano, Roma e Firenze con Vienna a tariffe vantaggiose, specie se si prenota in anticipo: il volo andata e ritorno tra Milano e Vienna ha tariffe a partire da 98 Euro, comprensivo di tasse, servizio a bordo e snack con bevande analcoliche. E’ possibile anche effettuare, nelle 30 ore che precedono la partenza, il web check in con prenotazione gratuita del posto (www.flyniki.com).



ALBERGHI

Hotel Vila Vita Pannonia (www.vilavitapannonia.at) – Un resort a tu per tu con la natura, molto adatto anche alle famiglie con bambini. La struttura è immersa in un parco di oltre 200 ettari nella bellezza selvaggia della steppa a Seewinkel. Oltre al corpo centrale dell’hotel, molto confortevole e con una bella Spa, esistono anche soluzioni per le famiglie in piccoli cottage con cucina attrezzata. Nel parco si gira in bicicletta e d’estate si può fare il bagno in un grazioso laghetto. L’hotel funziona in gran parte con energia rinnovabile ed è a basso impatto ambientale.

St. Martins Spa & Lodge (www.stmartins.at). Nel parco naturale di Neusiedlersee, è adiacente al centro termale ed è punto di partenza per i safari birdwatching. Ha una Spa riservata ai clienti e offre accesso diretto alle terme.



RISTORANTI

Ristorante Presshaus, Illmitz (www.pressshaus.com). Ha la struttura di una accogliente locanda di campagna ed è situata accanto al lago di Neusiedl. Offre moltissime specialità locali e un’ottima selezione di vini.

Landgasthof Altes Brauhaus – (www.altesbrauhaus.at) – In località Frauenkirchen offre un’atmosfera particolarmente calda, con soffitti a volta e sale dipinte, in un edificio storico protetto. Propone ottime zuppe e carni deliziose.