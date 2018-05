Bruxelles vi aspetta, su un tappeto di fiori

Fino all’11 maggio le Serre Reali di Laeken aprono le porte al grande pubblico, regalando un'occasione unica di ammirare fiori e piante rare ed esotiche, nella straordinaria cornice delle architetture Liberty di Alphonse Balat.



L’incredibile Foresta blu - E basta spostarsi di soli 20 km per tuffarsi nell'incantata “foresta blu”di Hallerbos. Qui ogni anno tra aprile e maggio giganti sequoie vengono circondate da un’incredibile distesa blu-viola di campanule e giacinti in fiore. Per "cogliere l'attimo" e vedere la foresta al massimo del suo splendore il sito Hallerbos.be fornisce informazioni dettagliate sui tempi della fioritura.



Ultimi giorni per Floralia Brussels - Ed è in agenda fino al 6 maggio anche quest'anno la Mostra Mercato Floralia Brussels, con le sue 500 varietà di piante e fiori sapientemente curati in ogni singola sfumatura e piantati a mano dai giardinieri del castello di Groot-Bijgaarden che anche per questa 15° edizione fa da poetica cornice all'evento.



