Bristol: a voi l’Inghilterra più elettrizzante

Bristol è una fucina per artisti e grandi attivisti. La street art regna sovrana in alcune zone della città. Basta citare il grande Banksy, nato qui nel 1974. Proprio a Bristol sono ancora visibili alcuni dei suoi murales originari e altri potrebbero comparire in qualsiasi momento. A Bristol, soprattutto negli anni '90, si è sviluppata una vibrante scena musicale legata ai ritmi dell'acid-jazz, del trip-pop e della musica elettronica. Artisti come Tricky, Portishead e Massive Attack sono di casa ancora oggi nei locali della città. La città è sede di molti festival ed eventi quali il Briston Harbour Festival, Bristol International Ballon Festival, Bristol Shakespeare Festival e il Make Sunday Special.



La nave dell’Impero - La zona del porto di Bristol è ora un luogo pieno di attrazioni interessanti: una delle più gettonate è la storica nave SS Brunel Great Britain:ci si può dormire. Al tempo del suo varo nel 1843 era la più grande nave del mondo ed è opera di Isambard Kingdom Brunel, ingegnere precursore di tutto ciò che sarebbe stato creato in tema di trasporto moderno. Questa nave nacque per il trasporto transatlantico di lusso e ora si trova ormeggiata sul molo occidentale del porto. Esplorare quest'opera di ingegneria navale equivale a fare un salto indietro nel tempo. Il restauro delle cabine ha voluto mantenere l'atmosfera originaria mentre la sala macchine non manca di ricordare gli odori del petrolio e del carbone.



La vocazione marinara - Da non perdere il Cantiere navale di Bristol: un luogo di lavoro storico, molto affascinante da esplorare, è sede di numerose attività ed è parte di un fondo, lo scopo del quale è preservare l'eredità marittima di Bristol. Un nuovo visitor centre e un caffé aperti nel Marzo del 2016 accolgono i visitatori da ogni dove. The Matthew è un'altra attrazione in ambito di storia marittima di Bristol. Si tratta di una replica esatta della nave che consusse John Cabot nel nord America nel 1497. Le attrazioni della zona del porto di Bristol sono facili da esplorare a piedi ma la vera esperienza "marinara" si vive usando il Bristol Ferry Boat.



Dalle stelle in 3D al mondo subacqueo - AT-Bristol Science Centre è l'unico planetario 3D della Gran Bretagna ed è una destizione molto amata da chi viaggia in famiglia. Questo centro offre la visita ad esposizioni interattive o la possibilità di assistere a veri e proprio live-show scientifici. Il suo gift-shop è pieno di cose particolari e curiose. Un'altra attrazione popolare per famiglie è il Bristol Aquarium. Arnolfini è invece il nome del centro per l'arte contemporanea di Bristol ed è un vero e proprio must per tutti gli amanti dell'arte. Questo spazio è stato finalista del premio ArtFund per i musei nel 2016.



Il sidro? Quasi un religione - Il Bristol Cider Shop è stato nominato miglior rivenditore indipendente di sidro nel 2015. Questo negozio è specializzato in sidro di mele locali. Tutto ciò che vi troverete proviene dal raggio massimo di 50 miglia dal negozio e solo lì potrete assaggiare il meglio dei sidri artigianali prodotti in zona. Prenotate una degustazione con 10 diversi sidri. Potrete assaggiare il più tradizionale, così come quelli ottenuti con metodo champagne, per arrivare al forte brandy di sidro.



Una scena musicale elettrizzante - Per finire in bellezza, la scena musicale di Bristol è davvero elettrizzante. Il Number 1 Harbourside è un'ottima scelta sia per il cibo che per la musica live. Gli amanti del jazz e del blues troveranno ciò che apprezzano all'Old Duke, così come in altri pub lungo la King Street, dove la musica di qualità incontra la Real Ale. Per chi ama fare tardi, il club giusto è il Thekla, grande musica... su una barca.



Per maggiori informazioni: www.visitbristol.co.uk - www.visitbritain.com