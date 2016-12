Belgrado trendy: doppio Natale e Capodanno

Belgrado è una città di tendenza, dove storia e contemporaneità si intrecciano come la sua geografia, sospesa tra Oriente e Occidente, che traccia le influenze architettoniche e monumentali della capitale. Belgrado è la città dei due natali e dei due capodanni, quello cattolico e quello ortodosso che segue il calendario gregoriano. Una volta nel 2016, chi ha la possibilità di allungare le vacanze può aspettare fino al 7 gennaio per vivere il Natale ortodosso e addirittura fino alla notte tra il 13 e il 14 gennaio per celebrare il secondo capodanno della capitale, il Capodanno ortodosso, un'opportunità in più per entrare nello spirito del Paese e vivere le sue tradizioni popolari.



Tra tendenza e tradizione -Shopping alla grande tra Piazza della Repubblica (Trg Republike) e la knez Mihailova, la via che arriva fino alla fortezza di Kalemegdan, possono destreggiarsi nella folla tra i negozi di grandi brand per i saldi invernali o abbandonarsi a una pattinata sul ghiaccio di Pioneer Hall. I ristoranti dove prenotarsi per il cenone di Capodanno e un' esperienza culinaria tipica sono Lorenzo&Kakalamba un connubio di modernissimi kitschpop e piatti della tradizione balcanica; il Vuk, una kafana (tradizionale taverna serba in cui si balla e si suona) arredata in stile balcanico, Homa nel quartiere di Dorćol un locale di cucina serba e internazionale, l'Iguana di solito frequentato da businessmen e hipster, luogo per cene romantiche accompagnate da arie jazz, o al Toro un gastrobar dalle influenze ispaniche nell'area di Beton hala in riva al Danubio.



Dopo la mezzanotte ci si scatena - Il clou di Capodanno si svolge in Piazza della Repubblica, dove un grande palco accoglie una serie di performance di celebri cantanti serbi, in attesa che a mezzanotte, il cielo si illumini dei fuochi d'artificio che accolgono il 2016. Una volta terminati i giochi di luce in cielo, il 31 dicembre, gli spazi del divertimento e i club di Savamala, il quartiere creativo della Stari Grad (la città vecchia), e i locali sulle zattere sul Danubio ospitano le line up con dj internazionali e serbi che con la dance music e la turbo folk balcanica sono pronti ad accogliere le migliaia di giovani belgradesi in questi spazi dal design ricercato che ricordano i locali di Miami, Ibiza o Berlino. I principali luoghi del divertimento sono il Kultur centar grad, il Mikser house , il BIGZ, un reperto della moderna architettura jugoslava, spazio alternativo per concerti e dj set.



Atmosfera boehemienne - A Skardalija, “La Montmartre di Belgrado” un tempo ritrovo di scrittori e artisti che conserva il suo fascino bohémien, e Dorcol, il quartiere più cool della capitale, si trovano decine di altri club, caffè e ristoranti in cui lo scopo è sempre divertirsi respirando l'animo di una città vivace e allegra, che ama vivere. Oltre o prima la notte di Capodanno, le vacanze possono essere vissute in uno short break in Serbia, visitando anche i dintorni di Belgrado, come: Smederevo, con la sua fortezza medioevale; Oplenac, storicamente la residenza estiva della famiglia Reale dei Karadjordjević; Sremski Karlovci, dall'architettura straordinaria e nota per la produzione vinicola. Da non perdere come abbiamo ricordato all'inizio dellìarticolo, Novi Sad, capoluogo della Vojvodina, dominata dalla fortezza di Petrovaradin.



Per maggiori informazioni: it.serbia.travel



