Belgio: la ricca Anversa, patria dell’arte barocca

Nella città della Schelda, il placido fiume che l'attraversa, nei secoli passati passavano le merci di tutto il mondo conosciuto ma soprattutto europeo. La città fungeva infatti da snodo tra il Mediterraneo e il Baltico. Nelle sue banchine si scaricavano le spezie e il sale del Portogallo, si introducevano le drapperie inglesi per il finissaggio e la tintura, ma anche i vini di Spagna e di Francia, lo zucchero dei Tropici, il legno svedese e l'allume italiano.



Oro e argento dal Nuovo Mondo - Ma è nella seconda metà del ‘500 che inizia il periodo più florido per lo sviluppo della città; quando arrivano dalla Spagna in direzione del porto della Schelda, enormi quantità di argento e oro americano. Il picco, sia in popolazione che in prosperità, venne raggiunto nel 1566 quando la popolazione circa 100.000 abitanti, un numero decisamente enorme per quei tempi. L'immigrazione che interessò la città fu di alto livello. Banchieri e mercanti attratti dallo sviluppo economico incominciarono ad arrivare fin dagli inizi del XVI secolo. Un così rapido sviluppo del numero degli abitanti provocò, come non è difficile intuire, una crisi degli alloggi. A questa, la città fece fronte costruendo numerose nuove abitazioni, strade e mura, che trasformarono fortemente l'intera struttura urbana della città.



Una città capolavoro - Di questo passato glorioso e ricchissimo restano moltissime tracce: faro della cultura e dell’arte fiamminga ecco la Cattedrale che spicca imponente, vero capolavoro del gotico bramantino:dalla sua torre, la più alta del Belgio si domina tutta la città. La piazza del mercato grande è il luogo dove sorgono i principali monumenti cittadini: una piazza magnifica, abbellita dalla celebre fontana di Silvius Brabo.



Musei da non perdere - C’è poi, per chi ama la grande pittura la Casa di Rubens edificio secentesco in cui visse l’artista, oggi trasformata in un Museo con diverse opere del Maestro e le sue collezioni. E tra i musei non possiamo dimenticare il Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (Museo Reale di Belle Arti), il Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (MUHKA - Museo di Arte contemporanea), lo splendido Museo del diamante, il Museo della moda.



