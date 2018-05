Belgio, Bruges come non l hai mai vista

Bruges è il capoluogo delle Fiandre Occidentali ed è considerata forse la più bella delle città belghe, con le sue antiche case, i bei palazzi, i ponti e le vie che si affaciano in un intrico di canali che possono ricordare Venezia. In questo scenario unico installazioni assolutamente originali danno un tocco in più alla magìa della città.

Fino al 16 settembre, infatti, Bruges ospiterà la seconda edizione di Triennale Brugge. Un percorso con sorprendenti installazioni di arte contemporanea e architettura solcherà le vie del centro storico della città, Patrimonio Unesco, in un gioco di contrasti tra l’avanguardia delle opere e gli incantevoli scorci della cittadina medievale.



L'arte si specchia sui canali - I 15 artisti e architetti di fama mondiale che parteciperanno alla Triennale 2018 si lasceranno ispirare dal tema “Liquid city”: definizione che strizza l'occhio alla fama di Bruges come città attraversata dai canali, ma che soprattutto vuole essere un riferimento alla società attuale, "liquida" e in costante movimento. In questa edizione della Triennale, la città sarà raccontata come luogo di diversità e incontro, come terra di innovazione.



Per maggiori informazioni: www.visitflanders.com