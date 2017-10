Autunno in Austria: relax nella Valle di Gastein

Dal 20 al 29 ottobre 2017, infatti, la speciale iniziativa permette di immergersi in una delle cornici più suggestive della regione, entrare in contatto con la natura e affidarsi alle mani di oltre 40 insegnanti altamente qualificati. Più di 300 lezioni e corsi per ogni livello, 3 diverse località e tanta professionalità rendono i Gastein Yoga Days l’evento più grande nel suo genere di tutta Europa.



Energie naturali e salutari - Natura, montagne, acqua e aria pura saranno gli elementi principali che contribuiranno a coniugare armoniosamente esercizi fisici, tecniche respiratorie e raggiungere la calma interiore. Sin dal primo respiro le lezioni si trasformano in veri e propri momenti extrasensoriali, anche grazie al ruolo centrale giocato dall’acqua termale della Valle. Qui le energie sembrano filtrare nei corpi e lo yoga si trasforma in un’esperienza olistica in un’ambiente unico. La piattaforma di esercizio e saluto al sole, infatti, si affaccia sulle cime montuose circostanti e sulla cascata di Bad Gastein, regalando uno spettacolo unico che farà da sfondo a attimi di profonda meditazione.



Meditazione all’alba - Questo programma, che presenta un nuovo approccio allo yoga moderno, prevede tantissime attività all’aria aperta che contribuiranno a rendere questo soggiorno davvero unico. Gli esercizi yoga sulla piattaforma con vista panoramica, la meditazione all’alba o al tramonto guardando le cime innevate, infiniti sentieri che portano alle cime delle montagne e ai laghi ma anche yoga per la schiena, detox yoga e lo yoga in combinazione con attività fitness e gestione dello stress fino a passeggiate meditative lungo i luoghi di energia di Gastein.



Rimettersi in forma - Lo yoga all'aperto è da sempre un'esperienza speciale, che si appella a tutti i sensi e permette di percepire in modo differente l’ambiente circostante. Già al primo respiro i polmoni si riempiono di aria di montagna meravigliosamente pura in grado di risvegliare e vivacizzare tutte le cellule del nostro corpo. Così facendo, gli elementi naturali caratteristici della zona della Valle di Gastein diventano agenti fondamentali per rimettersi in moto e caricare la mente attraverso esperienze indimenticabile. Inoltre, soggiornando in una delle strutture che aderiscono all’iniziativa, sarà possibile approfittare degli spazi accuratamente progettati per godere della bellezza del paesaggio e ritagliarsi del tempo per il relax.



Wellness farm attrezzate - Tantissime le offerte pensate per coinvolgere gli amanti dello yoga, dal piccolo albergo a conduzione familiare al gran hotel a 5 stelle. Fra i molti, il Cesta Grand Aktivhotel & Spa, in una posizione splendida e soleggiata, che permette di partire direttamente dall’hotel per passeggiate nella natura. Per il relax dopo lo yoga, la sua Wellness Farm ha una piscina coperta con acqua termale calda per piacevoli bagni bagno turco, sauna finlandese, grotta con doccia emozionale, bio sauna alle erbe, vasca kneipp con cascata, area fitness, giardino d’inverno. Massaggiatori, fisioterapisti e personal trainer si prendono cura del benessere e della salute degli ospiti.



Per maggiori informazioni: www.gastein.com