Autunno: come farsi coccolare in Gran Bretagna

Il calore di un pub nel Countryside - Cosa c'è di meglio, in autunno, di un pranzo in un accogliente pub inglese? Rinomato per l'eccellente offerta culinaria, il pub Rose and Crown a Romaldkirk, un paesino nel nord-est dell'Inghilterra, è il luogo ideale dove trascorrere un pomeriggio super rilassante. Pensa a un fuoco scoppiettante accanto al bar, e a pelli di pecora sui divani della zona lounge. E per respirare un po' d'aria fresca? Fai una bella passeggiata tra i boschi del Durham Dales, e vai a vedere la High Force, la più alta cascata inglese.



Crea il tuo whisky - Cosa c'è di più piacevole di un bicchiere di whisky in una giornata autunnale? Distillarsi la propria bottiglia, ovviamente! Il Glengoyne's Malt Master Tour si apre con un bicchiere di Glengoyne invecchiato 12 anni, prosegue con un attento tour della distilleria, e infine ti porta a creare il tuo distillato di 200ml di single malt. Glengoyne è a 23km a nord di Glasgow, e un servizio di autobus diretti collega il centro della capitale scozzese ai cancelli della distilleria.



Le residenze del National Trust - Grazie all'apertura continuata anche in autunno, gli interni perfettamente conservati di molti edifici del National Trust britannico possono essere visitati tutto l'anno. La Mount Stewart House, nella contea di Down in Irlanda del Nord, ha recentemente e ha mantenuto la stessa eleganza di quando era la residenza della settima marchesa Edith, Lady Londonderry. Anche Waddesdon Manor, nel Buckinghamshire, Inghilterra sud-orientale, è aperto in inverno e offre attività di svago e intrattenimento come la decorazione di palline natalizie e la realizzazione di ghirlande.



Fatti coccolare in un Boutique Hotel - Per quanto fuori inizino i primi freddi, l'ospitalità del Penally Abbey è delle più calorose. Situato nella contea di Pembrokeshire, nel Galles occidentale, l'hotel offre spettacolari vedute del mare, accompagnate da un fuoco scoppiettante nel salotto, whisky gallesi e vini di prima scelta all'accogliente bar e letti a baldacchino nella maggior parte delle stanze. Troverai un caloroso benvenuto anche al Gilpin Lake House, nel Lake District, nella zona nord-occidentale dell'Inghilterra, dotato di sei suite individuali con lago privato e vasca idromassaggio in legno di cedro sotto gli alberi. E per respirare un po' d'aria fresca? Penally Abbey è a un passo dal Pembrokeshire Coast Path: goditi passeggiate tonificanti e osserva il mare alla ricerca dei delfini. Il Gilpin Lake House è vicino al lago Windermere: fai un giro in barca e ammira i boschi e le cime che circondano il più grande lago d'Inghilterra.



Sconfiggi i primi freddi con la cioccolata - La cioccolata calda da Knoops nella favolosa cittadina di Rye, sud-est dell'Inghilterra, è a detta di alcuni la migliore del mondo. Il menu è interamente dedicato alla cioccolata calda: potrai scegliere tra svariate percentuali di cacao e arricchire la tua tazza con sapori naturali, quali il peperoncino, la cannella, la scorza di limone, la lavanda e il sale marino. Sarai pervaso da un piacevole calore. Rye è una delle città medievali meglio conservate in Inghilterra. Percorri la ciottolata Mermaid Street, poi sperimenta il birdwatching alla Rye Harbour Nature Reserve.



Coccolati davanti al grande schermo - Il Victoria Park, East London, ospita il Backyard Cinema, un cinema al chiuso ambientato in un bosco incantato, a cui si accede attraverso una galleria segreta di alberi. L'hotel The Berkley, Central London, con una terrazza sul tetto adibita a cinema-chalet, completa di borse dell'acqua calda e soffici coperte, ti porta letteralmente a un livello superiore.



