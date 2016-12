Austria: un parco divertimenti chiamato Carinzia

Dalla torre del Pyramidenkogel, sul lago Wörthersee, tre piattaforme garantiscono una vista mozzafiato che spazia dagli Alti Tauri a nord alle pittoresche valli dei laghi e ai confini con l’Italia e la Slovenia verso sud: il panorama a 360° è indimenticabile. La salita con l’ascensore panoramico regala già vedute meravigliose, ma i più sportivi possono conquistare la torre salendo a piedi 441 scalini. Per i bambini (alti almeno 130 cm), la torre è una sfida avventurosa e divertente, con lo scivolo coperto più alto d’Europa: si sfreccia a valle superando 52 metri di dislivello e si riparte verso nuove avventure.



Un enorme parco divertimenti - Alla Turracher Höhe da provare il Nocky Flitzer, con cui si scende per 1,6 km dalla stazione d’arrivo fino in valle su una pista con cunette e curve mozzafiato. In questo frizzante parco giochi d’acqua, attrazioni come la lancetta del cielo, la torre d’arrampicata con il cosiddetto “orologio del tempo dell’alpe”, la siepe sonora e il fiume del tempo offrono gioco e divertimento in uno scenario naturale incontaminato. Tra le altre mete turistiche della Carinzia ci sono la gola Tscheppaschlucht a Ferlach, con un parco avventura, l’Aqua Trail, il labirinto nella roccia “Felsenlabyrinth” all’Alpe Nassfeld, il monte Katschberg con geocaching, tiro con l’arco ed escursione delle mascotte, le valli Liesertal e Maltatal con il sentiero delle fiabe “Märchenwandermeile”, il lago Millstätter See con un’emozionante caccia al tesoro sulla nave dei pirati di capitan Barbossa, e il lago Klopeiner See con il parco degli alberi “Walderlebniswelt”, per non parlare nel nuovo Flow Country Trail, un parco downhill per mountain biker principianti ed esperti.



Le Terme supertecnologiche - E se piove, ci sono le invitanti Kärnten Therme a Villach che aspettano i piccoli ospiti con numerose e divertenti attrazioni acquatiche. Questa vasta e moderna struttura soddisfa ogni esigenza. Due scivoli a tubo da 86 e 75 metri di lunghezza assicurano un frizzante divertimento, mentre nel crazy river si percorre su di un ciambellone gonfiabile un corso d’acqua in acciaio prima di venir catapultati in alto. La gamma del divertimento è completata da un largo scivolo a cunette. Il “nuoto della sirena” è una novità assoluta, unica in tutta l’Austria. Qui le giovani sirene possono realizzare il proprio sogno, indossare pinne scintillanti e imparare a nuotare come la sirenetta Ariel. Tra le dolci cime arrotondate dei monti Nockberge si nascondono i bagni Thermal Römerbad di Bad Kleinkirchheim, che assicurano divertimento in acqua per tutta la famiglia. In caso di maltempo, invece che camminare sui monti della Carinzia, si entra al loro interno. Nella miniera Terra Mystica si scopre il mondo misterioso del lavoro sottoterra, e nel Granatium di Radenthein si può provare a estrarre di persona i preziosi granati dalla roccia.



Speleofun e palestre di roccia - Meritano una visita anche le grotte di Obir a Bad Eisenkappel, che nascondono all’interno un parco divertimenti sotterraneo lungo ottocento metri. Per i rocciatori principianti, la grande palestra di roccia indoor del Wahaha Paradise è un’ottima occasione per fare esperienze d’arrampicata in sicurezza. La Kärnten Card funge da chiave per aprire le porte di oltre 100 mete turistiche della Carinzia, che con questa tessera si possono visitare anche ripetutamente a prezzo scontato o gratis. Inoltre la tessera dà diritto a favolosi sconti in 60 strutture turistiche convenzionate. La Kärnten Card è valida dal 10 aprile al 26 ottobre 2016. Dove dormire in Carinzia? Tra gli hotel dell’Associazione Austria per l’Italia, c’è lo Schlank Schlemmer Hotel Kürschner a Kötschach Mauthen, con assistenza per bambini, piscina interna ed esterna, sala giochi e parco giochi per bambini.



