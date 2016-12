Austria: un giorno d’estate nel mondo di cristallo

Gli adulti tornano a stupirsi tra le opere d’arte create con i cristalli e i bambini rimangono incantati entrando in una favola, tra fantasia e scintillante magia. I Mondi di Cristallo Swarovski sono una vera e propria montagna incantata, piena di sfavillanti sorprese. Entusiasmanti esperienze attendono chi varca il Gigante, icona dei Mondi di Cristallo e porta di accesso alle Camere delle Meraviglie. Un passo e ci si ritrova nella straordinaria atmosfera del Duomo interamente di cristallo, per passare poi al bizzarro teatro meccanico Mechanical Theatre, alla suggestiva Sala blu oppure ancora a paesaggi immaginari ricchi di tesori segreti. Vere e proprie opere d’arte create da artisti di fama internazionale con i cristalli.



Il giardino delle meraviglie - La magia continua poi nel giardino: un’area di 7,5 ettari con un vero e proprio gioiello, la Nuvola di Cristallo. Progettata dalla coppia di artisti franco-americani Cao Perrot (Andy Cao e Xavier Perrot) è un ipnotico capolavoro mistico, grande 1.400 metri quadri e costituito da oltre 800.000 cristalli Swarovski inseriti a mano, che fluttua su una nera vasca a specchio. La Nuvola apre le porte a un vero e proprio percorso di vedute cristalline tra arte e architettura, da scoprire con i binocoli Swarovski Optik: la tecnologia e l’innovazione al servizio dell’arte, per immergersi e scoprire da una prospettiva diversa i dettagli più nascosti del giardino dei cristalli. Si scorge così il particolare riflesso della scritta Yes to All, opera realizzata da Sylvie Fleury con cristalli Swarovski, per arrivare alla scultura Kairos di Georgenthal, che racconta momenti della storia di Swarovski.



La torre e il parco giochi per i bambini - Uno spazioso parco giochi all’aperto permette ai bambini di scatenarsi in libertà, grazie anche all’area appositamente allestita con divertenti strutture in legno e acciaio, dove scivolare, correre, rotolare… i nuovi Mondi di Cristallo Swarovski riservano però anche un’altra sorpresa ai loro piccoli ospiti: la nuova torre, unica nel suo genere, che svetta a sud del giardino. Ideata dallo studio di architettura Snøhetta, si sviluppa su quattro livelli sovrapposti, collegati tra loro tramite un’unica rete da arrampicata, che consente di raggiungere 14 metri di altezza. Irresistibile per sperimentare il movimento, dondolando, arrampicando, oscillando e scivolando fino a sentirsi quasi sospesi nell’aria. Scesi dalla torre, il divertimento all’aria aperta continua: il misterioso labirinto allestito nello spazioso giardino attende di confondere i visitatori.



Appuntamenti in giardino - Ritrovare l’armonia tra corpo e spirito tra i cristalli. “L’estate in giardino” propone un programma speciale per l’estate 2016. Gli appassionati di yoga e pilates avranno a disposizione il magnifico parco dei Mondi di Cristallo Swarovski per un programma di fitness seguito da professionisti e arricchito, per chi vuole concludere nel migliore dei modi la sua seduta, da una sana colazione al Daniels Kristallwelten Café & Restaurant. Il parco è inoltre lo spazio ideale per un brunch all’aperto, si può tranquillamente fare un pic-nic nel giardino, lasciare che i bambini si divertano nelle aree giochi, visitare le Camere delle meraviglie.



Settimana di Cristallo - I Mondi di Cristallo Swarovski si trovano nella regione di Hall-Wattens. Un luogo ideale per una vacanza nella natura, tra passeggiate, escursioni e itinerari gustosi, come il Giro delle Schnaps, un itinerario, con degustazione in una distilleria della regione di Hall-Wattens, dove appassionati distillatori mostrano e spiegano il passaggio dalla frutta al distillato, che porta alla creazione di una delle acquaviti più apprezzate. Per chi ama andare all’avventura un ranger accompagna gli ospiti alla scoperta del Parco naturale del Karwendel, che con 1.305 specie floreali e 3.035 specie animali, ha un patrimonio unico e inestimabile. Un itinerario che può essere approfondito con il Fotosafari nella valle di Hall: armati di macchina fotografica si passeggia con la Nature Watch Guide, che consiglierà i luoghi migliori per realizzare scatti d’autore, dal cielo oscurato dal volo delle imponenti aquile reali, ai cespugli con fiori poco conosciuti, ma dai colori incantevoli come la campanella pelosa e il giglio martagone. Una vacanza tra natura e cristalli da provare con il pacchetto Settimana dei Cristalli con pernottamento in un tipico Gasthof tirolese, che prevede speciali riduzioni per i bambini fino a 14 anni.



Per maggiori informazioni: www.swarovski.com