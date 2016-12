Austria: il fascino dei mercatini dell’Avvento

Esiste infatti da tempo l’associazione “Austria per l’Italia” che riunisce quaranta hotel austriaci in cui si parla l’italiano. E’ possibile quindi, anche per il Tirolo, il Salsburghese e la Carinzia, richiedere l'invio gratuito del catalogo e di prenotare direttamente a tariffe competitive.



Il romantico Salisburghese - I mercatini di Natale più romantici, più intimi sono forse nel Salisburghese, soprattutto quelli che si affacciano sul lago Wolfgangsee: piccole bancarelle in legno, curate nei dettagli, che propongono solo prodotti di artigianato locale. Tutto brilla e luccica e il profumo di cannella è dappertutto. I tre caratteristici mercatini di Natale St. Wolfgang, Strobl e St. Gilgen sono collegati l’uno all’altro dal battello Wolfgangseeschiff che naviga sul lago. Vin brulé e Punsch (c’è anche quello analcolico per bambini), le castagne calde, il pan di zenzero e le mele al forno trascinano tutti nell’atmosfera natalizia.



La splendida città di Mozart - Salisburgo, poi, la città di Mozart, diventa durante l’Avvento una cittadina natalizia per eccellenza: le piazze e le strade sono addobbate a festa e i mercatini arricchiscono con la piacevole atmosfera ogni angolo della città, da non perdere il mercatino al castello di Hellbrunn, uno dei più celebri e scenografici di Salisburgo che si tiene nei fine settimana dal 25 al 27 novembre 2016, dal 2 al 4 dicembre 2016, dal 8 al 11 dicembre 2016, dal 16 al 18 di dicembre 2016. I profumi di panpepato, castagne calde, punch e mele ripiene al forno calano gli ospiti nell’atmosfera del periodo più intimo dell’anno grazie alla musica tradizionale del coro Salzburger Adventsingen nel palazzo della musica.



Tirolo: aria di montagna tra le bancarelle - Passando al Tirolo, il mercatino di Natale di Seefeld profuma di aria pura di montagna. Questo è il regno dello sci di fondo, della neve e dell’atmosfera tirolese (a Seefeld si terranno i Nordic World Championships). Tra le bancarelle, situate nel delizioso paese di Seefeld, si possono assaggiare deliziose specialità culinarie e curiosare tra i numerosi oggetti d‘artigianato locale. Una piacevole musica di sottofondo, suonata dal vivo dall’orchestra del posto, accompagna la passeggiata. Per i più piccoli, c’è poi la baita del bricolage dove realizzare un disegno o lavoretto da dedicare ai propri genitori, oppure dove scrivere la lettera a Gesù Bambino, che verrà poi imbucata presso la cassetta delle lettere degli angeli.



Profumi natalizi nelle vie della Carinzia - In Carinzia, il mercatino dell‘Avvento di Villaco con oltre cinquanta tipiche casette di legno, è il tradizionale luogo di ritrovo prenatalizio per grandi e piccini. Qui si trovano tutti gli ingredienti che rendono magico un mercatino di Natale. Oltre 90 eventi previsti in un periodo in cui Villaco, distante pochi chilometri da Tarvisio, è frequantatissima dagli italiani. Il profumo della cannella, dei chiodi di garofano e di altre spezie o del vino dell’Avvento – Glühwein - prodotto appositamente per l’occasione sono gli highlight di chi vuole vivere le atmosfere natalizie anche con il gusto e l’olfatto. E sempre in Carinzia non poteva mancare il mercatino affacciato sul lago: a Millstaettersee “Kap 4613” è una piramide di vetro sul lago che nel periodo di Natale si trasforma in un moderno mercatino natalizio.