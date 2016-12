Austria: festa e birra nell’eden dello sci

Ghiacciaio dello Stubai: il regno delle nevi - Il Ghiacciaio dello Stubai è l'area sciabile su ghiacciaio più grande di tutta l'Austria con neve garantita da ottobre a giugno, solcato da ampie piste di tutte le difficoltà larghe come strade e servito da moderni impianti all'avanguardia come la seggiovia a otto posti Rotadel con sedili riscaldati. Un regno delle nevi che soddisfa tutti gli sciatori, dai più spericolati ed esperti ai bambini e ai principianti. Oltre alle gioie dello sci, dalla piattaforma panoramica Top of Tyrol si gode di una vista mozzafiato sulle Alpi, mentre alla stazione Eisgrat ci si può addentrare nell'universo glaciale della profonda grotta di ghiaccio. Non manca il ristoro dopo la discesa, con delizie gastronomiche regionali da assaggiare in nove ristoranti e cinque self service.



Una festa della birra ad alta quota - Il weekend d'inaugurazione della stagione 2015/16 si tiene il 10 e 11 ottobre all'insegna dell'Oktoberfest, la tradizionale festa con birra, wurstel, musica e danze popolari che fanno da cornice alle tanto attese sciate. Dal 16 al 18 ottobre si festeggia la riapertura dello snowpark con la Stubai Premiere che prevede eventi e feste di ogni tipo e la possibilità di provare le ultime novità dell'attrezzatura al Brandsaloon di Eisgrat. Dal 5 al 8 novembre invece lo SportScheck Glacier Testival offrirà l'opportunità di provare oltre 3.800 prodotti di 50 espositori diversi per gli sport invernali, nel più grande test di attrezzatura delle Alpi.



Schlick 2000: il più accogliente degli ski-resort – Un resort arricchito da un paesaggio senza eguali, sullo sfondo delle Dolomiti dello Stubai. Tante rustiche baite costellano i vari percorsi, creando l'atmosfera più conviviale di tutta la valle. I bambini? Sono viziati in varie strutture apposite. Le piste di tutti i livelli di difficoltà sono ampie, lunghe fino a 3 chilometri e un sistema di misurazione della velocità mette alla prova le abilità degli sciatori in pista. La modernità degli impianti è una prerogativa in tutta la valle: qui la confortevole seggiovia a sei posti, con sedili riscaldati e vetro blu protettivo, porta all'imbocco di una grande rete di discese, conla possibilità di praticare anche lo sci di fondo su un anello in quota e il parapendio, mentre chi ama le escursioni con ciaspole e racchette può seguire i sentieri innevati che attraversano la foresta circostante.



Serles: neve garantita sui sentieri- Molto apprezzato soprattutto tra gli escursionisti è il comprensorio di Serles a Mieders, che gode di un'estesa area di tracciati attraverso un suggestivo paesaggio montano. I sentieri escursionistici segnalati sono cinque e uno conduce fino al monastero di Maria Waldrast (1.641 m). Le piste da sci sono facili, ideali per gli sciatori principianti e per i bambini che possono intervallare lo sci a momenti di gioco al Kinderland.



Elfer: parapendio e safari slittino - La piccola area sciistica Elfer è collegata a Neustift (il paese più grande della valle) dall'impianto di risalita Elferbahn e riserva sorprese anche a chi cerca un'alternativa allo sci. Dalla stazione a monte Panoramabahn (1.820 m) si può scivolare sulla nuova pista a gobbe, lanciarsi in parapendio tutto l'anno grazie alla termica perfetta o con lo slittino sulle piste innevate naturalmente.



Maggiori informazioni: www.stubai.at



