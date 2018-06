Austria: dedicato a Bond il museo più alto d Europa

Il nome "007 ELEMENTS" si riferisce anche alle sette gallerie dove verrà rappresentato il fantastico mondo di James Bond. L’installazione si concentrerà in special modo sull’ultima produzione „Spectre“ e sulle scene che sono state girate propria a Sölden, ma vedremo anche dei capitoli dedicati alle 24 produzioni.



Tra cinema e alpinismo - Il progetto è nato da una collaborazione tra il direttore creativo Neal Callow (anche art director di Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall e Spectre) e Tino Schaedler, il direttore creativo di Optimist Inc. e dal suo team. Insieme hanno creato un percorso emozionale che porterà il visitatore ad esplorare l’affascinante mondo di Bond attraverso i sensi. A 3.050 m di quota è stato realizzato un fabbricato a due piani di 1300 m², incastonato nella montagna, con un bassissimo impatto ambientale. Il museo si prospetta come il più alto dìEuropa, battendo per qualche decina di metri quello della Marmolada sulla Grande Guerra, quota 2950.



Vista spettacolare - L’edificio sarà infatti visibile solamente dopo aver attraversato un tunnel, che lo collega allo spettacolare ristorante panoramico Ice Cube (dove sono state girate varie scene di Spectre). Le due sale principali offrono una vista spettacolare sulle montagne e le vallate attorno. Grazie alla geniale combinazione tra tecnica avanzata e architettura contemporanea, la nuova attrazione 007 ELEMENTS promette un’esperienza forte in alta montagna. L’installazione, costruita in mezzo ad una natura mozzafiato, verrà corredata da una colonna sonora particolare, che renderà il tutto drammatico e emozionante.



Per maggiori informazioni: www.oetztal.com