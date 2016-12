Aspettando il Natale nell’incantevole Scozia

06:00 - In Scozia arriva uno dei periodi più belli e sentiti dell'anno: le festività natalizie. Il freddo clima scozzese aggiunge magia, qualora ce ne fosse bisogno, al già suggestivo mood delle feste. Il Natale in Scozia è un evento unico grazie anche alle luci, le decorazioni speciali, le musiche e i mercatini natalizi… in ogni angolo del Paese, da Edimburgo a Aberdeen, da Oban a Glasgow, l’atmosfera che si respira ha il sapore di una fiaba.

Edimburgo

Il Natale qui inizia ufficialmente il 23 Novembre, momento in cui, alle ore 14.30, parte la Light Night. E' un'esibizione di 1250 artisti che si cimentano in performance varie legate ai canti natalizi. Questo però è solo un preambolo dell'evento che culmina con l'accensione delle luci natalizie in tutta la città, per poi terminare con scenografici fuochi d'artificio. Caratteristico anche il calendario dell'avvento vivente che dall'1 al 24 dicembre ha luogo in diversi angoli della città.

Mercatini di Natale (dal 21 Novembre al 4 Gennaio) - Quest'anno saranno tre i mercatini tradizionali che accompagneranno le festività ad Edimburgo. Per cominciare c’è il mercatino Europeo che si sviluppa sul suggestivo sfondo del Mound nel centro della città. Qui si possono trovare oggetti della tradizione e il clima che si respira è assolutamente romantico. Per scaldarsi passeggiando è consigliato l'assaggio del vin brulè e a deliziare il palato ci penseranno le tipiche tortine ripiene di carne oltre a deliziosi dolci. Il mercatino Scozzese invece è nel cuore di Saint Andrew's Square, dove sono in vendita articoli da regalo tradizionali e moderni oltre che alimenti e bevande tipiche scozzesi. Il terzo è un mercatino su misura per i più piccini dove le bancarelle sono dedicate alla vendita di giocattoli e dolcetti.

Giostre e attrazioni - Volete vedere Edimburgo dall'alto? Salite sullo StarsFlyer che vi porterà a 60 metri d'altezza volteggiando a 360 gradi sopra i tetti delle case. Oppure accomodatevi sulla ruota panoramica che con 36 cabine chiuse offre una vista mozzafiato. I bambini potranno arrampicarsi su una parete di ghiaccio della Terra di Babbo Natale, divertirsi a esplorare il tortuoso percorso dello scivolo del Polo Nord o del labirinto dell'albero di Natale. Elfi con sorprese e regali aspetteranno i più coraggiosi.



Glasgow

E' la principale destinazione per lo shopping dopo la West End di Londra. Sono oltre 1.500 i negozi, tra boutique stravaganti e store classici, e durante l’intero periodo delle feste osserveranno un orario di apertura prolungato. Anche qui l'atmosfera natalizia è magica, tra eventi e mercatini immersi in un centro storico incantato.

Mercatino di Natale (dal 16 novembre al 23 dicembre) - Si trova a Saint Enoch Square e ospita più di 50 bancarelle colorate dedicate alla gastronomia internazionale: dalle crepes francesi alla deliziosa cioccolata locale. Non manca l'artigianato made in Scozia con tanti oggetti fatti a mano.

Glasgow on Ice (dal 23 novembre al 4 gennaio) – Divertamento garantito con gli amici o con tutta la famiglia in George Square che per l’intero periodo natalizio si trasforma in una bellissima pista di pattinaggio a cielo aperto. La piazza George Square diventa anche l’epicentro di numerosi eventi d’intrattenimento a tema: canti tradizionali, recite, spettacoli di marionette e di danza.



Il Natale nel resto della Scozia

Aberdeen: concerto canti di Natale (20 dicembre) - E' una festa in piena regola quella che ha luogo al Duthie Park Winter Gardens, con la Bon Accord Silver Band e i suoi cantanti che travolgeranno tutti con le più belle canzoni di Natale di sempre.

Pitlochry: Miracolo nella 34a strada (dal 28 novembre al 21 dicembre) – In orari diversi e sul palco del Pitlochry Festival Theatre, la popolare località delle Highlands centrali, ospita una coinvolgente rappresentazione in forma di musical del celebre film natalizio “Miracolo nella 34a strada”, ambientato nella nella New York degli anni '50.

Oban: Oban Winter Festival (dal 21 al 30 novembre) - Lo Scottish Haggis Festival prevede la partecipazione di sette macellai e produttori di haggis, il tradizionale insaccato di carne di pecora, di tutta la regione dell'Argill che si sfidano in una gara all’ultimo piatto. Ci sarà inoltre un mercatino gastronomico e artigianale scozzese.