Oktoberfest: i locali più noti della città 20 settembre 2013

08:58 - A Monaco, dal 21 settembre al 6 ottobre, torna l'Oktoberfest. 14 tendoni offrono birra a volontà ma se non amate il caos ecco la top ten dei locali più noti della città dove gustare boccali di birra fresca accompagnata da prelibatezze bavaresi in modo calmo e rilassato. La lista dei locali, stilata da TripAdvisor, presenta i migliori locali di Monaco per un viaggio da veri intenditori della bionda più amata del mondo. Allora O'zapft is", come dicono i tedeschi per celebrare l’apertura dell’Oktoberfest.

Dürnbräu - Il primo locale dove poter sorseggiare le migliori birre di Monaco tra uno snack, stuzzichini, bistecche e piatti tradizionali della città è l'antica locanda bavarese nei pressi di Marienplatz, il Dürnbräu, una vera istituzione per gli abitanti di Monaco e non solo.

Wirtshaus Ayingers - Amate la carne di maiale, il petto di pollo e le patate al forno? Bene allora il locale Wirtshaus Ayingers è il posto adatto a voi. La locanda si trova nella Ayingers Platzl, all’interno del centro storico di Monaco, ed è famoso non solo per le sue specialità culinarie ma anche, e soprattutto, per la sua birra prodotta da una birreria privata di Aying.

Pfistermühle - Un altro locale storico della città di Monaco dove poter gustare la birra di Aying così come la deliziosa cucina bavarese e diverse qualità di vini è il Pfistermühle, nel cuore di Monaco. Una volta che sarete comodamente seduti ad un tavolo del Pfistermühle, provate ad alzare lo sguardo: a farvi da cielo c'è un bellissimo soffitto a volte del 1573.

Bratwurstherzl - Prezzi contenuti e cucina tipica franco-bavarese sonon invece le caratteristiche del Bratwurstherzl nel Viktualienmarkt, definito dai turisti come caratteristico e accogliente. Qui vengono servite anche le buonissime salsicce di Norimberga e altre prelibatezze come l’Obazda e altri piatti tipici locali come il maiale arrosto e il bollito, il tutto a un buon prezzo.

Spatenhaus - Se invece vi trovate nei pressi dell'Opera di Stato della Baviera, uno dei locali più famosi della zona è lo Spatenhaus. Piatti classici bavaresi di alta qualità e un servizio eccellente sono le sue carte vincenti.

Zum Alten Markt - Atmosfera tradizionale, raffinatezze bavaresi e cucina internazionale sono invece le caratteristiche del ristorante Zum Alten Markt dove “tutto è pura Bavaria”

Ratskeller - Nella piazza del centro di Monaco, la Marienplatz si trova invece un altro caposaldo della tradizione culinaria bavarese, il ristorante Ratskeller. Un vero must anche per gli abitanti del luogo.

Augustiner Bräustuben - Non avete la più pallida idea di allontanarvi nemmeno di un metro dall'Oktoberfest ? Bene, allora il vostro locale adatto è l'Augustiner Bräustuben. Qui, l'atmosfera tipica del bar si unisce a quella dei ristoranti tipici della zona.

Hofbräuhaus - Numerosi locali hanno tentato di imitarlo ma l'unico e originale Hofbräuhaus si trova a Platzl. Una vera leggenda per tutti gli amanti della birra e della cucina bavarese.

Augustiner Keller - La top ten si conclude con l’Augustiner Keller, posto non molto lontano dalla stazione dei treni. Preparatevi a vivere qualche ora da vero tedesco della Bavaria.

DUE APPUNTI SULL'OKTOBERFEST 2013 - I quattordici tendoni della festa popolare più grande del mondo si trovano a circa un chilometro dalla stazione centrale della città, là dove si trova Theresienwiese, il posto dove da sempre si organizza l’Oktoberfest e dove si trovano i grandi stand delle fabbriche di birra di Monaco. A completare il clima di festa e cordialità orchestre di musica tradizionale, cameriere vestite con gli abiti della tradizione bavarese e la tipica ilarità del luogo. Birra, un clima coinvolgente e rilassato e tanta musica che trova la sua massima espressione nel grande concerto con tutte le bande musicali degli stand che viene organizzato l'ultima domenica di settembre, sotto la statua della Baviera di Theresienwiese. Conclude il quadro festaiolo e familiare le 300 mila salsicce, i 600 mila polli e una quantità indefinita di wurstel pronti ad essere cucinati per la gioa del palato di tutti i buongustai presenti all'Oktoberfest.

QUALCHE CURIOSITA' - Lo sapevate che...Gli italiani sono coloro che meglio conoscono l’Oktoberfest: ben l’87% infatti sa che il più grande festival della birra è a Monaco di Baviera, mentre: a livello mondiale, è l’83% degli intervistati a conoscere il luogo esatto; uno spagnolo su cinque crede che si tenga a Berlino; alcuni americani (2%) spostano l’evento a Cincinnati e l’1% di russi, spagnoli e americani colloca il celebre "o'zapft is" a Blumenau in Brasile.