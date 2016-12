Carinzia: caccia ai suoi tesori nascosti

10:09 - La Carinzia è una terra nata per ospitare le famiglie con bambini e offre splendidi itinerari da percorrere in bicicletta. Il bello di un viaggio a due ruote con i bambini sta nel fatto che il trasferimento da un luogo ad un altro li appassiona e li coinvolge. Ma oltre alla gioia di pedalare ci sono anche castelli medievali e parchi per divertirsi…. molto particolari.

Siamo partiti da Kötschach-Mauthen e abbiamo deciso di percorrere la Gaitail, la pista ciclabile che arriva fino a Villach (90km). Noi ne abbiamo fatti una trentina e ci siamo fermati a Pressegger See. L’ indicazione da seguire nei cartelli segnaletici ben visibili è “R3”.

Una volta usciti dal paese di Kötschach-Mauthen, la ciclabile è quasi in leggera pendenza e corre lungo il torrente Gail con campi di mais da una parte e girasole dall’altra. Ogni tanto lungo il torrente abbiamo avvistato gommoni o kajak che scendevano il fiume velocemente, eccitando e divertendo i bambini che si godevano lo spettacolo. Il percorso si snoda tra piccoli paesini che sembrano usciti dalle cartoline e mandrie di mucche e cavalli che trascorrono le loro giornate libere.

La prima tappa è Tropolach. Qui, se in famiglia c’è qualche temerario ben allenato, si può prendere la cabinovia “Millenium Express” arrivare a 2000 sul Pramollo e percorrere 11,7 km in discesa di pura adrenalina!

IL PARCO CON I GIOCHI VERI!

Pochi chilometri ci dividono dalla prima interessante attrazione del nostro viaggio Erlebnispark (www.erlebnispark.cc), a Pressegger See. Non è il solito parco divertimenti ma qualcosa di unico e assolutamente diverso ideato da una ex maestra elementare per stimolare e far giocare i bambini. Qui ci sono ruspe, benne, gru elettriche che vengono azionate dai piccoli costruttori che si mettono all’opera e gestiscono il loro lavoro come e quanto vogliono. Tutto è molto reale e fa sì che si sentano impegnati in un delicato lavoro di precisione volto a scavare la terra o a spostare massi pesanti.

Poi un tuffo, nei 28 piacevolissimi gradi di Prassegger see tolgono qualsiasi residuo di terra e “fatica” per il gravosissimo impegno! Alla fine tutti in treno per tornare al punto di partenza.

Ma le sorprese della Carinzia non sono finite.

Ripresa la pista ciclabile, il primo centro abitato che abbiamo incontrato è Hermagor. Qui è possibile fare un piccolo giro per la città, animata di negozi e con case molto curate. Se avete un po’ di tempo vi consiglio di visitare il