Warstein, originali mongolfiere e tanta birra

In Germania, nella cittadina di Warstein, dal 30 agosto al 7 settembre, il cielo si riempirà di oltre cento originali mongolfiere. L'evento si chiama “Warsteiner Internationale Montgolfiade” ed è il più grande raduno annuale di mongolfiere d’Europa. Una divertente occasione per trascorrere qualche giorno alla scoperta di Warstein e della sua storica birreria.

MONGOLFIERE ORIGINALI E CREATIVE - Il Warsteiner Internationale Montgolfiade, il suggestivo evento firmato Warsteiner, leader internazionale nella produzione della birra, è pronto ad incantare più di 200.000 visitatori con uno spettacolo unico. Dal 30 agosto al 7 settembre, per ben due volte al giorno, per la precisione alle 6.30 della mattina e alle 17.30 del pomeriggio, oltre cento mongolfiere provenienti da tutto il mondo decolleranno per riempire il cielo di forme originali e creative. Le mongolfiere più curiose sono sicuramente quelle che riproducono le fattezze di Biancaneve, dell'Orient Express, del personaggio dei fumetti Woody Woodpecker e delle leggendarie Matrioske. Bellissimi effetti di luce riempiranno il cielo e all'ora del tramonto il fascino delle mongolfiere diventerà ancora più irresistibile, dando vita ad una vera festa: musica, spettacoli, specialità gastronomiche e intrattenimento per un’atmosfera senza uguali. Ma il divertimento e l'atmosfera magica non finisce qui. Nei nove giorni dell'evento, lo storico birrificio di Warsteiner allestirà un villaggio con giochi, luna park e vari punti di ristoro dove sarà possibile gustare le birre premium Warsteiner e le migliori specialità culinarie tedesche.

Infine, per tutti gli amanti della bionda più famosa del mondo sarà possibile visitare la vicina birreria Warsteiner per scoprire tutti i segreti sia tradizionali che tecnologici usati dallo storico brand e che lo hanno reso uno dei migliori al mondo. Fondata nel 1753, Warsteiner è una delle più grandi birrerie d'Europa. Gli impianti di produzione della birreria sono tra i più moderni d'Europa e i diversi prodotti della casa possono essere gustati in vari locali sia al chiuso che all'aperto. Un simpatico trenino panoramico è poi messo a disposizione di chiunque voglia partecipare a tour guidati all'interno della fabbrica. Tra le birre prodotte senza ombra di dubbio la Warsteiner Premium Verum è il prodotto d'eccellenza. Le materie prime usate per la sua produzione sono infatti di qualità altissima e che vanno dalla selezione del pregiato e delicato luppolo alle caratteristiche organolettiche dell'acqua. E per chi ama la birra analcolica l'azienda produce la Warsteiner Premium Fresh 0,0% alcool con il suo gusto pieno ma al tempo stesso leggero.