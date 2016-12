A Copenhagen per i 100 anni della Sirenetta

c'è aria di festa, è il compleanno di, la sirenetta più famosa del mondo che quest'anno compie la bellezza diE per festeggiare l'evento con tutti gli onori del caso la bella città di Copenhagen ha in serbo un'estate ricca di eventi dedicati all'affascinante signorina. Una buona, anzi, ottima occasione per una vacanza nella “città delle biciclette”

BUON COMPLEANNO LITTLE MERMAID – Ebbene sì anche per la Sirenetta di Copenhagen passano gli anni. E dal lontano 23 agosto, data in cui la bella signorina fu donata alla città da Carl Jacobsen, produttore di birra danese, ne sono passati ben 100. Una ricorrenza che non può certamente passare inosservata. E così, per il centenario della Sirenetta Copenhagen propone un'estate con un programma ricco di eventi e iniziative che hanno come soggetto lei, la meravigliosa Little Mermaid. Gli eventi proposti sono moltissimi e vanno dalla mostra fotografica nata per illustrare la storia e la nascita della sirenetta fino alla realizzazione del francobollo commemorativo. Eventi “moderni” ma anche di tradizione.

Non potrà certamente mancare il tuffo delle sirenette che, per l'occasione, saranno 100 e una volta in acqua si disporranno a formare il numero 100 in onore della sirenetta “madre”. Una bella foto per i posteri immortalerà l'evento. Una curiosità: lo sapevate che da qualche tempo la sirenetta ha un compagno? E sì, il moderno “sirenetto” si trova abbastanza vicino alla sua versione femminile, proprio nei pressi del molo di Midtermolen. E se vi venisse voglia di dare un'occhiata ad entrambe ma dall'acqua, affidatevi ai piacevolissimi tour che organizzano i battelli del Canal Tours. Si parte dal porto storico di Nyhavn con i suoi colorati pub e ristorantini.