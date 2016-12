Madeira: fiori rari, mare e trattamenti benessere

I trattamenti infatti hanno il beneficio di coccolare dolcemente la pelle rendola morbida ed elastica. Dove provare questo idillio? Presso la Spa dell’Hotel The Vine che propone un menu ricco di trattamenti ad hoc tra cui: il Red Wine Divine Bath, bagno in una vasca di rovere, immersi in acini d’uva e foglie di vite, combinati con olii essenziali, ideale per combattere i segni del tempo e il Madeira Wine Massage, che utilizza componenti a base di uve come il merlot e il cabernet per favorire il ringiovanimento e la morbidezza della pelle. Sull' isola di Porto Santo, invece ci si può rilassare con i famosi trattamenti a base di sabbia e acque del mare che, ricche di iodio, calcio e magnesio, aiutano a sopperire alla mancanza di sali minerali nel corpo umano, provocata dallo stress e dalla stanchezza.

foto Ente del Turismo

Infine, per tutti coloro che proprio non possono fare a meno di visitare belle città Madeira offre i borghi di Funchal, Vila Baleira, Machico, Câmara de Lobos, Santa Cruz e Santana, così come conventi e chiese, palazzi e residenze antiche, fortificazioni e torri d’avvistamento lungo la costa, fortificazioni militari e altri monumenti che raccontano la storia dell’arcipelago. Altri elementi caratteristici dell’isola sono l’artigianato locale e la gastronomia. I prodotti artigianali sono per lo più prodotti tessili, come coperte e tappeti interamente realizzati e ricamati a mano, gli oggetti in vimini e in terracotta realizzati dagli isolani. Da non perdere: il buono e famoso Vinho da Madeira prodotto da vigneti coltivati solo sull’isola, fiore all’occhiello della gastronomia locale che accompagna squisiti piatti a base di pesce di ogni tipo e frutti di mare a volontà. Caratteristico dell’isola è il trancio di tonno con miglio fritto.

E se vi venisse voglia di visitare una delle città più belle del Portogallo, guardate il video tratto dall'archivio di Donnavventura