Svezia: porticcioli, città moderne e boschi

Quest'estate avete proprio voglia di andare inper visitare affascinanti, luoghi diper poi sdraiarvi sulle rive di un rilassante laghetto? Bene,state desiderando una vacanza nella zona occidentale della Svezia:. E se proprio non avete idea di dove andare e cosa fare una volta raggiunte le tre regioni; ecco a voi alcune tra le migliori esperienze da vivere in questi luoghi.

ESPERIENZE SVEDESI PER UN'ESTATE TOP – La prima esperienza da non perdere assolutamente durante un viaggio nella Svezia occidentale è sicuramente un bel giro in bicicletta alla scoperta delle isole Koster, l’unico parco nazionale marino della Svezia. Situate a due ore di distanza dalla città di Göteborg le isole sono circondate dall'area marina più ricca di tutto il Paese (12.000 di specie diverse). Le due terre sono così piccole che il modo migliore per visitarle e godere della loro bellezza è quello di montare in sella ad una bicicletta. Vedrete suggestivi porti, spiagge e scorci panoramici unici; potrete sedervi a mangiare ad uno dei tanti ristorantini tipici o a bere un caldo e rigenerante caffè. Le escursioni in partenza da Strömstad, con tanto di guida (durata itinerario: 2 ore e mezza), vengono organizzate dai giardini Kosters Trädgårdar. Infine per chi desidera alloggiare sulle isole ci sono soluzioni di soggiorno come chalet, appartamenti o l'hotel di charme Ekenäs a Sydkoster.

Sempre rimanendo in tema di acqua e sport un'altra delle esperienze top da provare durante una vacanza estiva in Svezia è quella di scoprire la costa in kayak. La costa occidentale del Paese è infatti uno dei pochi luoghi al mondo capace di offrire acque perfette per pagaiare. E per chi non ha mai provato una sensazione simile, non si lasci sfuggire l'occasione di provare la sensazione fantastica di lasciarsi scivolare silenziosamente sull'acqua a bordo di un kayak tra un avvistamento di foche, un pic nic sugli scogli per poi concludere la giornata gustando un buon piatto di frutti di mare fronte mare. Gli organizzatori dei giri in kayak.

Diversi organizzatori offrono corsi da 3 o 6 ore e tour da uno a tre giorni, pacchetti con pernottamenti in tenda o in alberghetti sulle isole, tour nel grande arcipelago di Fjällbacka con pernottamento sulle isole più occidentali della Svezia, la riserva naturale Väderöarna, ai fiordi e isole di Lysekil e Smögen. Alcuni dei tour sono certificati con l’eco label svedese Nature’s Best. Novità: Dal 2013 è disponibile un pacchetto kayak per 67 euro che dà diritto a uno sconto del 20 % su una scelta di alloggi e comprende guida e cartine.

Un altro aspetto da non tralasciare è quello culinario. Allora perché non pensare di organizzare un tour gastronomico di regione in regione per gustare tutte le prelibatezze della tradizione gastronomica svedese? E se non volete arrivare impreparati tenete a mente che

la regione di Dalsland è famosa per i piatti a base di selvaggina, bacche e pesce di lago; la regione del Västergötland offre dello squisito pesce affumicato dei grandi laghi e ottimi formaggi mentre sulla costa troviamo tra i migliori frutti di mare al mondo.