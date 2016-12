Lisbona: city break di pura evasione

foto Ufficio stampa Correlati Lisbona per tutti i gusti Lisbona. La vibrante città portoghese, infatti, non solo è in grado di rispondere alle più disparate esigenze ma è capace di mantenere anche uno dei migliori rapporti qualità-prezzo d’Europa. Desiderate trascorrere un city break di pura evasione tra natura, arte e tante attrattive? Bene, state sognandoLa vibrante città portoghese, infatti, non solo è in grado di rispondere alle più disparate esigenze ma è capace di mantenere anche uno dei migliori rapporti qualità-prezzo d’Europa.

LISBONA, UN TOUR PER OGNI ESIGENZA –Sicuramente uno dei modi per entrare in contatto con la vera anima di un luogo è quello di fare “conoscenza” della sua cultura culinaria. E Lisbona in merito offre una scelta davvero vasta. Gli appassionati di gastronomia potranno gustare un buon pranzo o cena al café e ristorante Café Martinho da Arcada situato nel quartiere della Baixa. Alla gastronomia preferite piatti delicati di pesce? Allora il vostro ristorante ideale è certamente 5Oceanos. La vostra passione culinaria è molta ampia? Bene, dirigete i vostri passi verso l'Open Brasserie Mediterrànica, famoso per il menù mediterraneo a base di prodotti biologici. Infine per chi ama mangiare con un sottofondo di buona musica, il Café Luso è una delle migliori opzioni. Qui, infatti, si ascolta il migliore Fado (la musica tradizionale portoghese nominata patrimonio dell'umanità). Mentre presso i ristoranti Can The Can e Barrigas la musica si unisce a degustazioni di piatti tradizionali dai sapori mediterranei.