Ibiza: a due ruote è più bella

L'itinerario è proposta da Viagginbici ( www.viagginbici.com ). il portale di viaggi a due ruote per tutte le gambe. Il consiglio dunque è quello di noleggiare una mountain bike, abbandonare per qualche ora le spiagge affollate, le strade trafficate, i centri presi d’assalto dai turisti e di scegliere, tra i 21 percorsi tracciati dell'isola, quello più adatto al proprio grado di allenamento. Uno dei più facili, per 15 km totali, è ilprende nome dalla magnifica spiaggia che lo costeggia e parte da San Antonio. L'origine di Sant Antoni di Portmany risale alla preistoria, come viene dimostrato da numerosi ritrovamenti: chiamato Portus Magnus dai Romani e Portumany dagli Arabi, San Antonio diventa un vero e proprio nucleo urbano dopo la Reconquista del re Jaume I. Nel XIV secolo viene costruita la chiesa di Sant Antoni e nei suoi dintorni, il nucleo primitivo della città. La fortificazione di questa chiesa e delle abitazioni risale al XVI secolo: serviva a respingere l'attacco dei pirati e dei corsari, che proprio in quel periodo assediavano l'isola, molto esposta agli attacchi per la sua posizione strategica al centro del Mediterraneo. Per renderla più sicura si costruì, nel secolo XVII, una cintura di torrioni che costeggiavano tutto il perimetro insulare. Il territorio di San Antonio è difeso anche dalle fortificazioni di Torri d’en Lluc, circondata da altissime scogliere. Merita una visita anche la chiesa di Santa Agnès, una cappella sotterranea, molto ben conservata ed estremamente suggestiva perché situata dentro una grotta.