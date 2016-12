In Scozia con Rob Roy e James Bond

Rob Roy, William Wallace e gli altri highlander forse non sono mai esistiti. Anche se ci sono le loro lapidi. Lo scrittoreprobabilmente se li è inventati o ha enfatizzato le loro gesta nelle battaglie tra i clan composti da guerrieri in kilt narrate nei suoi epici romanzi. Ma lo scenario in cui quelle avventure, che hanno appassionato milioni di lettori a cominciare dalla Regina Vittoria, sono ambientate è innegabile. E si trova sotto gli occhi di chi, in questo 2103 nominatova alla scoperta della

I fiori dell'erica tingono di giallo tutta la Duke Pass, una strada panoramica che mette i brividi tanta è la bellezza del paesaggio che attraversa: boschi di scottish pine, il pino autoctono scozzese, ancora laghi quali il Loch Venachar, il Loch Lubnaig, torrenti in cui saltellano quei salmoni che poi la sera si possono gustare nel ristorante del Monachyle Mhor. In questo design hotel arredato in stile rural chic con palchi di corna sopra i caminetti in pietra, divani vintage, lunghi tavoli di legno grezzo, candelabri in argento, la cucina è davvero molto raffinata.

Un mondo a parte, anacronisticamente vergine, è il Parco delle Trossachs, cantato nei suoi versi dal poeta bevitore Robert Burns, in cui i Loch, i laghi, sono perle incastonate nel verde delle foreste di querce, specchi azzurri sui quali riflettono castelli dalle torri merlate. E intorno i villaggi dalle case in pietra sono abitati da pescatori dall'apparenza burbera, che si... sciolgono la sera bevendo una birra o un bicchiere di whisky spillato dalle botti dell'immancabile distilleria locale. Le pecorelle sembrano smarrite in realtà si trovano a meraviglia nei pascoli ondulati e si ammirano a distanza ravvicinata viaggiando a bordo dei battelli a vapore che risalgono il Loch Lomond, il più vasto della Scozia (info: www.visitbritain.com www.visitscotland.com/it) per poi sbarcare a Inchailloch dove fare un picnic circondati dai cervi rossi.

foto Tgcom24

Di certo, lungo la Duke Pass, come in un tutto il resto delle Trossachs non mancano i castelli. Alcuni, come quello di Edinample, sfoggiano bianche facciate e possono vantare il proprio fantasma: in questo caso, quello di Black Dunkan che, poveretto, paga l'omicidio del suo architetto con la pena di dover girare in eterno attorno al tetto dal quale lo spinse giù. Nel Loch Earnhead, sul quale il maniero si affaccia, ci sarebbero invece infingardi puledri che ammaliando con la loro bellezza chi li guarda, vi costringono a montarli per poi essere trascinati dentro l'acqua e venire divorati. Lo Stalker Castle icona della selvaggia Glen Ogle Valley, pare invece un miraggio “diroccato” fluttuante sopra il lenzuolo azzurro del Loch Laich, ma di certo la vera grande attrazione, anche grazie alle mirabolanti avventure dello 007 Daniel Craig in “Skyfall” che proprio lì è stato girato, è Glencoe. Qui il paesaggio è apocalittico, con quelle valli aspre, la roccia verde e marrone, la nebbiolina posata sulle Three Sister, i tre celebri monoliti solcati dai ruscelli che celano nel loro ventre una immensa caldera.

E' decisamente più dolce, invece, il paesaggio offerto dal Parco Nazionale di Cairngorms in cui si prova una sensazione piacevole di accerchiamento tanti sono i cervi e gli island cattle, i bovini dal manto quasi di paglia, che si incontrano facendo trekking verso il Ben MacDui, o che brucano l'erba intorno ai cottage della Riserva di Rothiemurchus in cui si entra per bere un tea e riscaldarsi avvolgendosi con una coperta scozzese.