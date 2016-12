Tgcom24 > Viaggi > Europa > A Francoforte sboccia la festa delle rose

6.6.2013

A Francoforte sboccia la festa delle rose

La chiamano Mainhattan, per via del suo skyline in cui svettano i grattacieli del Quartiere delle banche che ricordano New York. Ma non fatevi prendere dalla vertigine della vista della Main Tower, la città tedesca che sorge sul Meno è un luogo dalle tante anime, tutte da scoprire