Nel Burgenland la primavera profuma di vino

In Austria, a pochi chilometri da Vienna, c'è una regione dal fascino estremo e ancora tutta da scoprire: il Burgenland. Un lembo di terra dalle mille sfumature, dove la primavera ha il profumo dei più pregiati vini e il sole splende 300 giorni all'anno. Un vero lusso di questi tempi...Che ne dite di qualche giorno immersi nelle bellezze di questa terra tra un buon bicchiere di vino e piatti che sono una vera gioia per il palato? E, sì perché il Burgenland in primavera è ancora più vivo grazie agli aromi inconfondibili dei vini di grande prestigio prodotti in questa terra di confine tra l’Austria e l’Ungheria. Un calendario ricco di appuntamenti enogastronomici contraddistingue tutta la stagione, da nord a sud, permettendo ai visitatori di scoprire l’incredibile varietà di produzioni vinicole locali, che spaziano dai rossi ai bianchi più frizzanti.