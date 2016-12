La Norvegia "eco-friendly"

Amate iBene, allora preparate le valige e incominciate a immaginare tutte le bellezze naturali e culturali di uno dei Paesi più suggestivi d'Europa: la. Il tour parte da Oslo per poi giungere a Bergen, l’unica al mondo circondata da 7 monti e 7 fiordi sperimentando tanti e vari mezzi di trasporto, ma sempre privilegiando quelli con il minor impatto ambientale come: bus, treni e traghetti, senza tralasciare il famoso Hurtigruten, il postale dei Fiordi.

UN TOUR NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE - L'itinerario proposto da Vela Tour Operator si snoda attraverso le località più famose della Norvegia attraverso tappe ‘urbane’, ma soprattutto percorrendo vie panoramiche che si addentrano nell’incanto della natura meravigliosa e scenica che caratterizza il Paese. Cominciate a immaginare lo skyline di una città come Bergen , l’unica al mondo circondata da 7 monti e 7 fiordi, il fascino misterioso della valle dei Troll e delle leggende che la rendono nota e i fantastici panorami che poterete gustare in navigazione o a bordo di treni che si inerpicano lungo le piccole ferrovie, tra cui la pittoresca linea di Flåmsbane , che vi porteranno a scoprire gli angoli più suggestivi del paese come il Geirangerfjord , patrimonio UNESCO o il Sognefjord , il fiordo più lungo e profondo al mondo, siete solo all'inizio della lunga lista di tutte le bellezze che gusterete durante il vostro viaggio. E ricordatevi che tutto l'itinerario, coerentemente alla sua vocazione eco-friendly, prevede spostamenti attraverso mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente come: bus, treni e traghetti, senza tralasciare il famoso Hurtigruten, il postale dei Fiordi.

foto Ente del Turismo

DA OSLO A BERGEN, A BORDO DI TRENI E BATTELLI - Il tour in terra norvegese è della durata di 5 giorni/4 notti e prevede un itinerario attraverso le località di: Oslo, Lillehammer, Åndalsnes, Geiranger, Geirangerfjord , Ålesund, Hareid, Maløy, Balestrand, Bergen, Stavanger. Subito dopo l'arrivo in terra norvegese il 2°giorno è dedicato alla scoperta di Oslo dove pernotterete presso l’hotel Thon Opera. Ad Oslo, la capitale norvegese da oltre 700 anni, senonché la più grande città della Norvegia, potrete ammirare: il Parlamento e il Palazzo Reale, situati nella via principale, la Karl Johans gate; l’Holmenkollen Ski Jump, il Vigeland Sculture Park, il museo delle Navi Vichinghe ed il Museo all’aria aperta.

Ma Oslo non offre solo importanti monumenti e testimonianze storiche. Oslo è anche una grande città verde, situata sull’omonimo fiordo e contornata da colline ricche di boschi. È un vero e proprio paradiso, una perfetta combinazione tra grande città e facile accesso alle zone naturali. Lasciata Oslo il 3° giorno prevede le seguenti tappe: Oslo/Norway, Nutshell/Bergen. La prima colazione vi verrà servita in albergo con partenza prevista alle ore 08.11 dalla stazione centrale di Oslo in treno per Myrdal. Alle ore 12.53 giungerete a Myrdal. Successivo cambio treno e alle ore 13.27 è prevista la partenza in treno da Myrdal a Flåm. A bordo di questo treno panoramico potrete ammirare paesaggi stupendi, cascate, riviere e montagne. Alle ore 14.25 arrivo a Flåm. Alle ore 15.00 (imbarco 20 prima) imbarco sul battello per una mini crociera sul Nærøyfjord. Arrivo a Gudvangen alle ore 17.10. Alle ore 17.45 partenza in bus per Voss, con arrivo alle ore 19.00. Proseguimento in treno per Bergen, con arrivo alle ore 20.34. Sistemazione e pernottamento presso l’hotel Augustin.

Il 4° giorno è prevista la visita alla città di Bergen, la capitale dei fiordi norvegesi, la cui storia è profondamente legata al mare tanto da farla diventare uno dei più importanti porti della Lega Anseatica per il commercio. Qui potrete visitare: il Fishmarket, Troldhaugen (dove visse il famoso compositore Eduard Grieg) e il Bryggen, il quartiere anseatico affacciato sul porto che costituisce uno dei più importati agglomerati urbani del Medioevo. Potrete, inoltre, salire sulla funicolare Fløibanen, la sola funivia di questo tipo in Scandinavia che è l’attrazione turistica più famosa e offre una vista meravigliosa sulla baia. Ma Bergen è anche uno dei maggiori centri culturali dei paesi scandinavi e possiede numerosi teatri, musei e una famosa orchestra sinfonica. Il 5° giorno è dedicato al rientro a casa.