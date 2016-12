Valle dell'Isonzo: natura e sport "estremi"

Desiderate vivere qualche giorno in pieno relax, immersi in una natura selvaggia e all'insegna degli sport più "estremi"? La risposta ai vostri desideri ha un nome preciso: la Valle dell'Isonzo in Slovenia . Una terra unica e ancora tutta da scoprire.

VALLE DELL'ISONZO, UN PARADISO DA SCOPRIRE – Nel nord della Slovenia, attraversata dal fiume Isonzo (“Soca”, in lingua slovena) nel cuore del parco nazionale del Triglav (zona montagnosa delle Alpi Giulie) sorge una delle valli più belle del Paese: la Valle dell'Isonzo, uno dei posti più affascinanti, naturalisticamente parlando, di tutta la Slovenia. Un piccolo paradiso terrestre non ancora contaminato dal turismo di massa. Qui, infatti, in sintonia con l'ambiente non si trovano grandi strutture alberghiere ma solo agriturismi, bed and breakfast e al massimo piccoli alberghi a gestione familiare e qualche campeggio. Per gustare al meglio il territorio è consigliabile munirsi di macchina propria anche se è presente in loco il tratto ferroviario che da Nova Gorica conduce fino a Mostna Soci (Santa Lucia). Inoltre da Mostna Soci verso Caporetto (Kobarid) o Bovec (Plezzo) ci sono diversi pullman giornalieri.

QUALCHE IDEA PER UN PERFETTO FINESETTIMANA – Sicuramente un viaggio in terra slovena non può prescindere da una visita al museo di Caporetto che conserva i cimeli relativi alla prima guerra mondiale. Per chi poi desiderasse immergersi un po' più concretamente nella storia diversi sentieri della zona conducono alla scoperta dei monumenti della prima guerra mondiale. Altre attività imperdibili sono sicuramente anche tutte quelle legate agli sport d'acqua: rafting, kayaking, hydrospeed e canyoning. Da non tralasciare anche una visita alle grotte del territorio.

Le più note? Sicuramente quelle di Postojna (Postumia) a soli 60 km da Trieste. Particolari anche perchè una parte del percorso che conduce alla loro scoperta lo si si fa in trenino elettrico. Molto belle anche quelle di Skocjan (San Canziano), a soli 30 km da Trieste. Dentro le quali scorre il fiume Timavo che ha scavato un canyon a tratti profondo anche 90 m. Molto particolari invece quelle di Krizna jama con 17 laghetti dove una parte del percorso si fa in gommone (sull'acqua). E se amate le terme, in Slovenia ci sono ben 15 centri termali, 2 sulla cosa e 13 nell'entroterra.