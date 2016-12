Lituania: musica, natura e mille eventi

VILNIUS E KAUNAS, CITTA' DAL FASCINO UNICO – Vilnius, capitale della Lituania e capoluogo della Contea di Vilnius, situata nel sud est del Paese, precisamente alla confluenza dei fiumi Vilnia e Neris, è famosa per il suo centro storico in stile barocco, uno tra i più estesi e meglio conservati d'Europa. Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, Vilnius offre gioielli artistici e culturali di grande importanza. Cosa visitare in città: proprio nel centro di Vilnius, dalla Katedros aikst, piazza della Cattedrale, si può ammirare uno dei monumenti più interessanti della città: la Torre di Gedimino, che sorge sulla collina omonima e al cui interno è stato allestito un museo.

Merita sicuramente una visita anche la bellissima Cattedrale, con la cappella eretta in onore di di St. Casimiro. Altri monumenti interessanti sono: la Chiesa di San Pietro e Paolo, in stile barocco e famosa per i suoi interni ricchi di stucchi, se ne contano oltre 2000; la Chiesa di Sant'Anna e il National Museum. Infine, prima di lasciare Vilnius, concedetevi una piacevole passeggiata lungo la via più frequentata e suggestiva della città, Pilies Gatve.

Kaunas, invece, capoluogo dell'omonima contea, è nota per la sua città Vecchia che sorge su una deliziosa penisola protesa alla confluenza dei fiumi Nemunas e Neris; per il suo affascinante Castello ("Kauno Pilis"), edificato come avamposto contro i Cavalieri Teutonici alla fine del 1300; per l'originalissima piazza quadrangolare del Municipio e per La Chiesa di Vytautas, fatta edificare da Vitoldo in onore della Santa Vergine Maria che gli salvò la vita durante una battaglia, e per la Chiesa di San Francesco Saverio.