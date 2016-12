Stoccolma festeggia "La Notte Bianca"

foto Ente del Turismo Correlati Istantanee da Stoccolma Stoccolma, il 20 aprile si fa festa fino al mattino. La capitale svedese festeggia infatti la “Notte Bianca della Cultura”. Musica, divertimento, cultura, gallerie d'arte e teatri a ingresso gratuito per chiunque desideri visitare la città durante l'evento. Un motivo in più per concedersi qualche giorno tra tutte le bellezze di Stoccolma. , il 20 aprile si fa festa fino al mattino. La capitale svedese festeggia infatti la. Musica, divertimento, cultura, gallerie d'arte e teatri a ingresso gratuito per chiunque desideri visitare la città durante l'evento. Un motivo in più per concedersi qualche giorno tra tutte le bellezze di Stoccolma.

STOCCOLMA, INCANTO SU 14 ISOLE – Adagiata su ben 14 isole, collegate tra loro da 57 ponti, Stoccolma è una delle capitali più belle d'Europa. Qui, tra una natura incontaminata, splendidi edifici e una storia unica “lunga” 750 anni, la vacanza è sempre varia e soprattutto adatta sia a grandi che a bambini. In città, inoltre, per la gioia di chi ama la natura, si trova il primo parco nazionale urbano: l’Ekoparken, un enorme polmone verde. Cosa visitare in città: sicuramente tra i tanti monumenti, non è da tralasciare una visita al Municipio, con la sua torre da cui si gode uno spettacolare paesaggi sulla città; il più antico quartiere di Stoccolma, il Gamla Stan, uno dei centri storici medievali meglio conservati del mondo; l’isola verde di Djurgården con alcuni tra i luoghi d’interesse più famosi di Stoccolma; la famosa nave ammiraglia Vasa, Skansen, il più antico museo all’aperto del mondo e, per i più piccoli, il parco tematico dedicato ad Astrid Lindgren, lo Junibacken. Infine, non si può dire di aver capito realmente l'anima della città se, almeno una volta, non si è fatto un tour guidato tra le sue isole. Infine, per tutti gli amanti dell'arte del Novecento, è d'obbligo una visita al Moderna Museet con la sua importante collezione d’arte di geni come Picasso, Matisse, Dalí e Derkert.