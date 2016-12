Amsterdam festeggia i suoi canali

AMSTERDAM, TRA MUSEI E MERCATINI - Situata nella provincia dell'Olanda settentrionale, la bella capitale si divide in 7 quartieri principali: l'Oude Zijde, il Nieuwe Zijde, il Jordaan, la cerchia dei canali centrale, la cerchia dei canali est, la zona dei musei e il Plantage. Con un’intensa attività in tutte le declinazioni possibili della cultura e dell'arte, Amsterdam è considerata il centro poliedrico e culturale dei Paesi Bassi. Famosi in tutto il mondo i suoi musei, considerati tra i più importanti d'Europa, tra cui: il Rijksmuseum, lo Stedelijk Museum, il Museo Storico Cittadino, il Museo Ebraico, il Museo Nautico, la sede olandese del "Museo delle Cere" di Madame Tussaud, il Museo Antropologico e Tropicale (Tropenmuseum), il Museo della Resistenza, ed altri ancora, rappresentano una della tappe imprescindibili per chi desidera visitare la città. Infine, non lasciatevi sfuggire le caratteristiche piazze con i sempre affollati e vitali caffè. Da visitare: Piazza Dam con il Palazzo Reale, piazza Leidseplein con i suoi gustosi ristorantini, piazza Rembrandtplein piena di discoteche e piazza Waterlooplein con il suo caratteristico mercatino delle pulci.

I 400 ANNI DEI CANALI – I canali di Amsterdam per l'esattezza: il Herengracht, il Keizersgracht e il Prinsengracht compiono 400 anni e l'intera città li festeggia con con eventi per tutti i gusti. La casa museo di Rembrandt (Rembrandthuis) mette in mostra, fino al 26 maggio, una magnifica selezione di disegni che rappresentano i volti di Amsterdam dal XVII al XX secolo. I visitatori della mostra verranno accompagnati lungo le sponde della città, lungo i canali verso il centro, con vista sul fiume Amstel e verso la cerchia dei canali. L'Archivio di Amsterdam, sempre fino al 26 maggio, presenta la mostra “Booming Amsterdam”, dedicata allo sviluppo della città durante il Secolo d’Oro, e al sorgere della cerchia dei canali. Attraverso l’esposizione di piante cittadine del XVII secolo e documenti dell’archivio, verrà raccontata la storia del monumentale ampliamento della città.