I migliori ostelli "rock" d'Europa

Avete mai desiderato soggiornare neglid'Europa scelti dalle stelle delcome loro "dimora"? Il vostro sogno è realizzabile e anche a buon prezzo. Hostelsclub.com, il portale che riunisce oltre 20000 ostelli in tutti i continenti, ha infatti stilato un elenco di qualche indirizzo che, chiunque abbia più musica che sangue nelle vene, dovrebbe segnarsi in agenda. Dagli ex tribunali ai vecchi studi di registrazione, ecco a voi un elenco degli ostelli che hanno fatto la storia della musica.

DA PRAGA A REYKJAVIK, SULLE NOTE DELLA MUSICA ROCK - Il tour tra gli ostelli “rock” comincia dalla città di Praga dove si trova il Fusion Hostel, un ostello di lusso dove tutto parla di musica. Tutti gli ambienti dell'ostello sono studiati per un soggiorno confortevole e al tempo stesso stupefacente, grazie a soluzioni d'arredo improntate al design e alla creatività. Un esempio su tutti è il fantastico bar circolare a 360° dove sorseggiare un buon cocktail ascoltando ottima musica. Al Fusion si può alloggiare sia in camerate condivise in stile minimal, sia in lussuose stanze private arredate a tema tra le quali spicca quella che rende omaggio al mondo del rock! Chitarre, amplificatori come comodini, case di strumenti come tavolini, specchio da camerino, sofa rosso fuoco a forma di labbra e immagini di rockstar sulle pareti. Un vero sogno!

La seconda tappa dell'itinerario “musicale” porta invece verso la città di Cracovia dove c'è l'ostello Goodbye Lenin Let’s rock le cui stanze si ispirano alla musica dei Rolling Stones, Jimi Hendrix i Beatles e più in generale la musica e l’atmosfera di quegli anni colorati e controversi. Membro della famosa catena Goodbye Hostels polacchi, il Let’s Rock – posizionato sulla passeggiata pedonale di Grodzka Street, tra Piazza del Mercato e il Castello di Wawel - offre una grande varietà di extra gratuiti, come la colazione completa connessione internet e WiFi nella lobby, utilizzo della e della cucina.

Lasciata la Polonia, il tour prosegue verso il Backstage Hostel di Amsterdam. E, come il nome stesso sembra suggerire, la prima impressione che si ha mettendo piede nel Backstage Hostel è veramente stupefacente. Qui, ad ogni oggetto manca solo la parola, ma non certo la musica, uno degli ingredienti principali dichiaratamente elencati, insieme a concerti, bar, letti e bands, tanto che l’arredamento delle stanze è concepito a tema per ricordare la strumentazione di un palco, con gli sgabelli da batteria al posto delle sedie. Posto In pieno centro, è il punto in cui decidere a quale concerto andare in uno dei rock club di Amsterdam, alcuni dei quali - Paradiso, Melkweg, The Cave, Bourbonstreet, Sugar Factory And The Home Of The Blues - Maloe Melo - sono a pochi passi. E per chi alla musica dal vivo preferisce quella in cuffia, l’ostello mette a disposizione i-pod docking station, guitar hero e chitarre al bar, oltre ad una connessione wi-fi gratuita disponibile in tutte le camere.

Quarta tappa: il Clink 78 di Londra. L'ostello un tempo era un tribunale,quel tribunale che chiamò i Clash davanti alla corte per aver sparato con delle pistole ad aria compressa a dei piccioni viaggiatori di una selezionatissima razza che stanziavano sul tetto della sala prove. Ora che non è più un Palazzo di Giustizia le celle di prigione sono diventate stanze arredate con uno stile eccentrico e l’aula di tribunale una sala internet. Il Clink 78 a King’s Cross, a due passi da Camden, è uno degli ostelli più centrali della City, punto di partenza ideale per andare alla scoperta di Londra e dei suoi tanti centri d'interesse che trasudano le glorie della storia passata e un presente che trabocca di dinamismo multiculturale