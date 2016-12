Mulini a vento d'Europa: resort d'eccezione

Credete che non sia possibile soggiornare in un antico mulino a vento ? Se la vostra risposta è positiva state sbagliando. In Europa , infatti, così come un pò in tutto il mondo, queste fantastiche strutture non sono più solo un semplice elemento da cartolina ma veri e propri alloggi dotati di ogni comfort. Se siete tra coloro che non hanno ancora provato l'emozione di dormire in un mulino a vento o, avendola già vissuta, non vedete l'ora di provarla nuovamente, ecco a voi una selezione, stilata da TripAdvisor , di alcuni tra i mulini più belli d'Europa.

MULINI A VENTO IN EUROPA, SOGNO POSSIBILE - In uno dei luoghi più affascinanti al mondo, la leggendaria Santorini e in una tenuta biologica di 1.500 mq tra la capitale Fira e i tradizionali villaggi di Oia, Nestor e Fotini, si trova il Green Wind Mill. Un complesso di due mulini a vento, uno di colore lilla, l'altro verde, concepiti come resort per eleganti e sofisticati soggiorni che hanno il gusto di una vera e propria fuga dalla realtà. L'alloggio dispone di 2 camere da letto, per 5 posti letto. Dal piano terra del mulino si gode di un fantastico panorama sui vigneti e sul mare. Completa la struttura una straordinaria piscina con idromassaggio. Sempre in Grecia, ma a Paxos, sopra Magazia e Fontana sulla vecchia strada di Gaios, si trova un altro delizioso mulino a vento. Il mulino a vento dispone di una camera da letto di 2 posti letto. Completa l'alloggio la bellissima piscina privata con vista sul mare. La posizione del mulino è perfetta per chi ama la pace e la tranquillità e regala stupefacenti panorami sulla costa ovest di Paxos e Anti-Paxos.

Spostandoci verso il Portogallo, precisamente nella regione dell'Alentejo, splendidamente adagiato su una collinetta, si trova la vostra terza possibile scelta a riguardo di mulini a vento. Il mulino è un vero e proprio paradiso immerso nella natura di una riserva ecologica. L'appartamento offre 3 camere da letto, per 7 posti letto, ed è a solo dieci minuti a piedi dal villaggio locale. Base ideale per il birdwatching, per osservare le stelle, camminare ed esplorare l'abitazione è a soli 30 minuti di distanza da favolose spiagge e meravigliosi laghi.