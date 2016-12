La primavera in un hotel

I ponti di primavera si avvicinano e ci spingono a cercare ile neglii. Per chi non sa rinunciare a un, concedendosi magari anche qualche, ecco alcune strutture che offronoche da soli valgono la visita e il piacere di un soggiorno.

FIRENZE – Il Four Seasons Hotel Firenze è un lussuoso cinque stelle e un punto di partenza privilegiato per esplorare la città: si trova infatti in pieno centro, comprende un palazzo mediceo e un antico convento immersi in un parco secolare privato di 4,5 ettari, uno dei più grandi giardini privati della città. Su questa splendida cornice verde si affacciano le 45 suite dell'albergo e la terrazza del ristorante “il Palagio”. E’ uno degli alberghi più affascinanti e ricchi di storia del capoluogo toscano, dove è possibile sorseggiare un caffè all’ombra di alberi maestosi, crogiolarsi al sole in piscina oppure scoprire i piacevoli trattamenti della spa. I prezzi delle camere non sono però alla portata di tutti: partono infatti da 651 euro per camera a notte.

La selezione è proposta da Hotels.com, sito leader nella prenotazione di alberghi online, e comprende alcune strutture in Italia e in Europa il cui plus è proprio il fatto di essere immersi in parchi e giardini di grande dimensione e pregio, a disposizione di chi sta pianificando un viaggio a Firenze, Roma, Lisbona, in Inghilterra o nella valle della Loira.

foto Ufficio stampa

Un grande parco millenario circonda anche il Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, con circa sei ettari di superficie verde lungo le pendici della collina di Monte Mario. Una vera oasi di pace a dieci minuti dal centro della città, in cui il solo suono che accoglie il visitatore è il canto degli uccellini, mentre il profumo delle essenze che si sprigionano da piante e alberi ne fanno un luogo ideale per riequilibrare le energie fisiche ed emotive, Il parco si può godere dedicandosi a molteplici attività: ci sono magnifiche piscine, due campi da tennis “Coppa Davis Size” in terra battuta e illuminazione, il percorso jogging di 800 metri, attrezzato anche con "stazioni ginniche". Le stanze partono da 269 euro a notte.



FRANCIA - Château d’Artigny – Montbason. I castelli della Loira sono una meta classica per i viaggi di primavera e i loro giardini sono tra i più belli e famosi del mondo. In questa zona, per la precisione a Montbazon, non lontano dalla città di Tour, si trova il Château d’Artigny, Ediificato all’inizio del XX secolo per conto del profumiere francese Francois Coty è un elegante cinque stelle che dispone di appena 61 camere, affacciate su 25 ettari di giardini alla francese. Il soggiorno regala atmosfere davvero principesche: particolarmente affascinante è l'effetto di contrasto tra il verde del parco e le pietre di colore smagliante della struttura. Le camere hanno un prezzo che parte dai 180 euro per camera a notte

PORTOGALLO - Olissippo Lapa Palace – Lisbona, Questo lussuoso cinque stelle è particolarmente adatto a chi ama le temperature miti e i bagni di sole. Costruito nel XIX secolo, l'albergo sorge su una collina che domina il fiume Tago ed è circondato da un giardino subtropicale, in cui concedersi un pigro relax sotto le palme, per ritemprare le forse dopo un bel tour in visita alla capitale portoghese. Le camere hanno un prezzo che parte dai 200 euro a notte.

L'albergo si trova nel Nord Devon, nel cuore della campagna inglese e risale al 1600. Il palazzo è circondato da un’ampia distesa di bellissimi giardini e parchi su cui si affacciano le camere, regalando ai suoi ospiti una splendida vista su prati, corsi d’acqua e viali di faggi. L'albergo è un tre stelle e il prezzo di una stanza parte dai 167 euro a notte.