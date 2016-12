Europa: le mete preferite dai giovani

DALLA GRECIA ALLA SPAGNA, PER UNA VACANZA A TUTTO DIVERTIMENTO - Al primo posto della classifica c’è Corfù con il 38% delle preferenze. Isola greca, nel mar Ionio, posta di fronte alle coste dell'Epiro, Corfù è un piccolo Eden per tutti coloro che amano vivere il mare a 360°. Qui, infatti, vi aspettano lunghe distese di sabbia e un mare adatto ad ogni tipo di sport acquatico compreso lo snorkelling e le immersioni. La spiaggia più famosa? Certamente Paleokastritsa, la spiaggia dove la leggenda vuole sia approdato Ulisse dopo il naufragio. Date comunque un occhio anche alle bellissime: Sidari, Kavos e Ermones. Da non perdere in città: il Palazzo Reale, costruito a picco sul mare e sede della civica Galleria d’arte e del Museo d’Arte Asiatica; il quartiere antico con le sue piazzette, i caffè e i migliori ristorantini della zona, la piazza del Municipio (San Giacomo) con la cattedrale di San Giacomo e la Chiesa di Agios Spiridonas, con il suo bellissimo soffitto affrescato e il sarcofago d’argento del santo.

Dove soggiornare: nell'originale Zoo Village, con divertimenti da guinness dei primati: Corfù qui diventa meta dei guinness: in programma il toga party più grande d’Europa, la festa in maschera più numerosa dell’estate greca. In programma per la prossima stagione anche il Guinnes World Record per il tiro alla fune più lungo del mondo, gareggeranno oltre 2.000 studenti (divisi in squadre liceo Vs non liceo) per contendersi il titolo.

Al secondo posto della classifica troviamo Pag, con il 32% dei voti. Isola della Croazia, situata in Dalmazia settentrionale proprio di fronte al litorale croato e a sud dell'isola di Arbe, è stata definita “la nuova Ibiza” per il suo sfrenato divertimento estivo.Qui è possibile trascorrere serate indimenticabili nei locali più belli della Croazia che ospitano artisti internazionali. Un esempio? L’Aquarius e il Papaya, hanno ospitato negli anni passati importanti festival musicali (tra i principali Dj: Swedish House Mafia , Afrojack, Tiesto, Crooked, Benny Benassi). Proprio l’Aquarius sarà lo scenario per l’Italian Party by ScuolaZoo, unico momento sull’isola dedicato ad un Dj set italiano. Ma l'isola di Pag non è solo divertimento e locali notturni. Questa affascinante terra offre infatti ben 270 chilometri di costa ricca di golfi, insenature e spiagge. Da visitare: la bella cittadina di Novalja, situata a 20 chilometri a nord di Pag. Un consiglio: portate con voi materassini di gomma e possibilmente delle scarpine di gomma. L'isola offre un mare trasparente e meraviglioso ma dimenticatevi la sabbia. Qui “va di moda” la ghiaia.