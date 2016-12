A Belgrado per una Pasqua low cost

A Belgrado , capitale della Serbia , le vacanze di Pasqua sono low cost. E sì perché la splendida città per il periodo pasquale riserva una miniera di opportunità per vivere tutte le sue bellezze, con proposte di visita a partire da 1 euro. Divertimento, storia, musica, design, life style e cinema: Belgrado è la meta ideale per una viaggio di primavera “a portata di...portafoglio”.

BELGRADO, CREATIVA E MODERNA - Situata nella provincia della Serbia centrale, nel punto dove confluiscono i fiumi Sava e Danubio, Belgrado è una tra le destinazioni europee più creative, piena di contrasti e capace di unire la cultura orientale con quella occidentale. Qui, infatti, tra quartieri antichi e palazzi moderni, per le vie dove la musica suona fino all’alba, convivono sia il volto storico di Belgrado che la sua anima moderna, attenta alle nuove tendenze, al design e amante del cinema e dello sport.

Da non perdere in città: tra i monumenti che testimoniano il passato romano meritano sicuramente una visita la Cattedrale e la residenza della Principessa Ljubica e la fortezza medievale di Kalemegdan. Mentre tra le strade simbolo di Belgrado spicca: Skadarlija, la via dei bohemien, con il suo quartiere omonimo dai tipici vicoli acciottolati in stile ottocentesco, e Knez Mihailo lungo la quale è possibile ammirare ciò che resta dell'architettura dell'Ottocento. Ma Belgrado offre anche esperienze di visita originali. Tra le più curiose: i tour alla scoperta della città sotterranea e gli adrenalinici voli in deltaplano sopra il Danubio.

appuntamenti mondani e culturali da vivere durante la settimana di Pasqua. Per tutti gli appassionati di moda, imperdibile è il Belgrade Fashion Week durante il quale i migliori designer e marchi della moda serbi e internazionali, fashion designer e stylist, studenti di arti applicate e fashion blogger si incontrano tra le venue delle sfilate: l'Intercontinental e il Park Hayatt, il Sava Center nella nuova Belgrado, lo Student Cultural Center e il Museo della Storia Jugoslava. E per conoscere al meglio la vera anima della città è consigliabile farsi accompagnare dai Belgrade Greeters , un'associazione di giovani volontari che propone tour personalizzati "Free of Charge", alla scoperta dei quartieri della città, dei negozietti, dei ristoranti e dei musei, così come piacevoli passeggiate lungo il Danubio e la Sava o nello sterminato verde dei parchi.

Amate il cinema e non potete farne a meno nemmeno in vacanza? Bene, l'evento che fa per voi è il Belgrade Documentary and Short Film Festival al quale partecipano 150 autori serbi e internazionali per una rassegna ricca di documentari, cortometraggi e film di animazione. La kermesse si svolge dal 2 al 6 aprile.