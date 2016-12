Parigi: chic ed elegante

Chic ed elegante, dal periodo della "Belle époque" è considerata come uno dei centri più romantici del mondo. Questa città è, una di quelle mete intramontabile e sempre ricche di fascino. E per tutti gli inguaribili sentimentali, a, le fontane si animano con l'evento. Un vero e proprio spettacolo attraverso i giardini della Reggia accompagnati da un piacevole sottofondo musicale.

PARIGI IN TRE GIORNI – Visitare Parigi in soli tre giorni è un'impresa ardua ma certamente non impossibile. E la prima tappa di questo breve ma intenso viaggio nella cosiddetta Ville Lumière (la "città delle luci") non può che cominciare da una visita al simbolo della città, la Tour Eiffel. Qualche appunto sulla nota “torre”. Costruita in occasione dell’Esposizione Universale del 1889 e concepita come una struttura temporanea è da ben 120 anni che presiede Champ de Mars e incanta chiunque si rechi a Parigi, specialmente durante le ore serali. E sì, perché, la famosa struttura architettonica, ogni sera, durante i primi cinque minuti di ogni ora... scintilla. Da dove ammirare tutta questa bellezza? Sicuramente il posto migliore è la terrazza del Trocadéro, posta proprio di fronte alla Torre. Orari di apertura: dal 1° gennaio al 14 giugno, dalle 9.30 alle 23:45; dal 15 giugno al 1° settembre,dalle 9.00 alle 0.45; dal 2 settembre al 31 dicembre, dalle 9.30 alle 23.45.

Una volta assaporato tutto il fascino di questa incredibile architettura, per una buona conoscenza della città è consigliabile una piacevole passeggiata dalla Place de l'Opéra all’Arco di Trionfo. Durante il vostro cammino incontrerete: l’elegante Place Vendome, la commerciale Rue de Rivoli e la maestosa Place de La Concorde risalendo la quale, attraverso gli Champs Elysées, giungerete fino al famosissimo Arco di Trionfo. Da non tralasciare è una bella visita alle Isole della Senna: l'Ile de la cité e l’Ile Saint-Louis. L’île de la cité è lo splendido isolotto che sorge proprio nel cuore della città, il primo centro geografico e storico di Parigi, ed è custode della famosissima cattedrale di Notre-dame, della Sainte Chapelle, vero gioiello d’arte gotica, e del Conciergerie, il palazzo reale dei capetingi poi trasformato in prigione che ancora oggi conserva la cella in cui fu rinchiusa Maria Antonietta.

Infine, per tutti gli amanti dell'arte e non solo non si può lasciare Parigi se non si è almeno data un'occhiata ad uno dei musei più famosi del mondo: il Musée du Louvre, 34 Quai du Louvre, o se non si è fatta una passeggiatina nel quartiere degli artisti per eccellenza: il Montmartre. Un appunto sul Louvre: Suddiviso in sette settori, il Museo vanta l'esposizione maggiore di tutte le grandi civiltà del mondo, la presenza della famosissima Gioconda e della Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci, uno tra i più importanti reperti archeologici del mondo: la Venere di Milo (100 a.C), capolavori di Giotto, Botticelli, Caravaggio, Cezanne e tanti altri ancora. Infine da non dimenticare sono anche i famosissimi: Musée d'Orsay 62, Rue de Lille; il Centre Pompidou, 19, Rue Beaubourg; il Musée Marmottan Monet, Rue Louis Boilly 2 e il Musée National Picasso in Rue de Thorigny, 5.