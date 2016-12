Creta: mare cristallino e spiagge rosso corallo

CRETA, NATURA “LEGGENDARIA” - Centro culturale fin dai tempi antichi, la storia di Creta è legata inscindibilmente con la mitologia greca che la indicò come il luogo prescelto dalla dea Rea per nascondere il neonato Zeus. Ma la bella isola non fu solo la “culla” di Zeus. Qui, infatti, sempre secondo la leggenda, nacque anche Minosse, colui che governò l'isola e la trasformò in impero potente. Divisa in quattro regioni: la regione di Chania (Hania), situata sul lato occidentale dell'isola e famosa per le sue imponenti montagne bianche e per la presenza del Parco Nazionale; la regione Rethymno, la più piccola e nota per i suoi paesaggi montani bellissimi, le sue spiagge, le grotte e i suoi preziosi e storici monumenti; Heraklion, immersa pittorescamente tra due catene montuose e nota per gli eccezionali tesori archeologici e Lasithi (Lassithi), la più grande e luogo dove sorge la mitica foresta di palme di Vai; Creta è un microcosmo dove la natura si sposa perfettamente con la storia e crea un universo unico e affascinante.

Eraklion, il castello di Fragokastelo, la spiaggia incantata di Preveli e tanto altro ancora. Infine, se non avete alcuna idea su dove alloggiare, E se vi state chiedendo quali località visitare, sicuramente la parte occidentale dell'isola è una delle più notevoli. Qui infatti potrete visitare la bellissima città di Chania, la capitale di Creta,, il, lae tanto altro ancora. Infine, se non avete alcuna idea su dove alloggiare, Homelidays.it propone delle abitazioni nelle quali rivive tutto il fascino antico e un po’ misterioso di Creta. Alloggi in cui a dominare è una tavolozza di colori diversi ma perfettamente integrati tra loro: il blu del mare (o delle piscine), il grigio chiaro delle pietre che le sorreggono, il bianco delle pareti, il rosso del sole al tramonto.