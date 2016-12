Innsbruck: scarponi o tacchi a spillo?

Innsbruck, la Capitale del Tirolo, permette di godere dello spettacolo della montagna senza rinunciare ai piaceri della città. In città tanti locali da scoprire, ma la Dolce Vita abita anche in quota.

Con i suoi incantevoli 40 villaggi è una città che offre sempre qualcosa di nuovo e sorprendente. Grazie alla funicolare realizzata dall’Archistar Zaha Hadid dal centro in pochi minuti si può decidere di andare in alta quota. A quel punto, con l’attrezzatura adatta, si può scegliere di partire per divertenti escursioni, oppure di trascorrere qualche ora gradevole all’Alpen Lounge Seegrube. Durante le giornate assolate vale la pena godere della spettacolare vista che offre la terrazza, concedendosi un’invidiabile abbronzatura. Altrimenti ci si può trasferire nella tipica Stube, immersi in un'atmosfera in cui l'architettura tradizionale si combina perfettamente allo stile moderno e contemporaneo. Musica in stile lounge bar, sedute di design e un ampio bar in grado di proporre finger food e raffinati cocktail, contribuiscono a creare la giusta atmosfera chillout all’interno di questi ambienti datati.