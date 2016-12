Spagna: i migliori ostelli di design

Desiderate vivere la Spagna in un modo autentico e soprattutto low cost ? Ecco a voi un tour delle più belle città spagnole di ostello in ostello ma rigorosamente di design . Perché soggiornare con un costo contenuto non vuol dire necessariamente rinunciare alla qualità e ad un’atmosfera cool. Un viaggio capace di realizzare il sogno di chi ama gustare la Spagna, spostandosi in auto di città in città per vivere al massimo il fascino di questa nazione e in un modo assolutamente low cost. Dove alloggiare? Negli ostelli di design proposti da Hostelsclub.com per un tour autentico e ricco di charme.

BARCELLONA - Secondo arte, cultura, buon cibo, il Barcelona Urbany Hostel è il migliore. Un ostello vereamente all'avanguardia per molti motivi: è eco-friendly; è moderno ( tra i tanti comfort offre anche la connessione wi-fi gratuita in tutto l'edificio, la possibilità di scaricare gratuitamente sullo smartphone tramite bluetooth mappe, podcast e un calendario degli eventi di Barcellona e per finire keycard per accedere alle camere, aria condizionata e luci di lettura in tutte le stanze); è confortevole (terrazza panoramica, bar-ristorante, sala conferenze, bagno privato per tutte le sistemazioni) e per finire è conveniente (i prezzi da 16 euro a notte includono colazione e uso gratuito della cucina e del vicino fitness club con piscina coperta, palestra e sauna). Secondo hostelsclub , tra i tanti alloggi presenti nel bel capoluogo catalano, rinomato per il suo mix di, ilè il migliore. Un ostello vereamente all'avanguardia per molti motivi: è eco-friendly; è moderno ( tra i tanti comfort offre anche la connessione wi-fi gratuita in tutto l'edificio, la possibilità di scaricare gratuitamente sullo smartphone tramite bluetooth mappe, podcast e un calendario degli eventi di Barcellona e per finire keycard per accedere alle camere, aria condizionata e luci di lettura in tutte le stanze); è confortevole (terrazza panoramica, bar-ristorante, sala conferenze, bagno privato per tutte le sistemazioni) e per finire è conveniente (i prezzi da 16 euro a notte includono colazione e uso gratuito della cucina e del vicino fitness club con piscina coperta, palestra e sauna).

MADRID - La seconda tappa di questo tour spagnolo prevede un soggiorno nella capitale della Spagna: Madrid dove si consiglia di soggiornare al fantastico Cat's Hostel Madrid. L'ostello si trova in un autentico palazzo del 18° secolo, in una zona molto centrale di Madrid, che pullula di ristoranti e locali per lasciarsi conquistare dalla movida! Ma il fiore all'occhiello del Cat's Hostel è di certo il suo splendido patio, dove gli ospiti possono rilassarsi e socializzare!

VALENCIA - Dopo Barcellona e Madrid non si può certamente tralasciare un soggiorno a Valencia affacciati direttamente sul Mar Mediterraneo del Red Nest Hostel. L'alloggio situato in pieno centro, in una delle vie più importanti della città per l'architettura modernista, si trova in un edificio che ben rappresenta lo stile elegante e sfarzoso delle costruzioni spagnole del XIX secolo. Gli interni sono coloratissimi, con tocchi optical sulle pareti e arredi curati fin nel dettaglio. L'atmosfera è sempre festosa, anche grazie al bar interno e alla terrazza panoramica, vero fulcro della vita sociale dell'ostello. Ottimi anche i servizi per gli ospiti, soprattutto se si considera che il prezzo per notte parte da 12 euro.

MALAGA - La quarta meta del tour spagnolo conduce dritti dritti in Andalusia, dove all'Oasis Backpackers Hostel Malaga gli ospiti vengono accolti con un bel welcome drink da bere in completo relax sull'incantevole terrazza sui tetti, con vista mozzafiato sul centro storico di Malaga (l'ostello è nel cuore della città, location imbattibile!). Il prezzo del soggiorno non è certo esoso (si parte da appena 12 euro a notte), ma include un bel po' di benefit: colazione e uso cucina, visite guidate della città, free Tapas tour, connessione wifi ad alta velocità. I clienti sembrano apprezzare, la media di gradimento è al 94%!